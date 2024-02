To by bol koniec NATO! Vojenský expert odhalil Putinov rafinovaný plán útoku na Európu

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Sputnik/Kristina Kormilitsyna)

MOSKVA - Zatiaľ je to len teória, no znie veľmi znepokojujúco. Podľa vojenského experta môže Vladimir Putin zámerne chcieť spustiť článok päť aliančného systému útokom na NATO. Je za tým prefíkaný plán.

Už je to takmer 24 mesiacov, čo Vladimir Putin nariadil svojim jednotkám zaútočiť na susednú Ukrajinu. Odvtedy sa opakovane špekuluje, či by sa Rusko nemohlo obrátiť aj proti iným (európskym) krajinám. Špekulovalo sa napríklad o hybridnom útoku na rôzne štáty NATO. Nebezpečenstvo medzinárodnej vojny, možno aj svetovej vojny, je vždy prítomné.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 707 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Putinov propagandista varuje pred ďalšou fázou vojny

Od kremeľských propagandistov a vojenských zástancov tvrdej línie možno znova a znova počuť vyhrážky vojnou. Či už v ruskej štátnej televízii alebo v chatových skupinách na telegrame: Už dva roky prebieha neustála agitácia proti Západu a vojenskej aliancii NATO. Napríklad poslanec Dumy Alexej Žuravljov sa nedávno sťažoval, že Vladimir Putin by mal presunúť ruské jadrové zbrane bližšie k USA. Bol to len posledný hrozivý exces. Predtým hovoril o útoku na Poľsko a "ďalšej fáze vojny". Či skutočne mohlo dôjsť k Putinovmu útoku na krajinu NATO, je medzi odborníkmi kontroverzné.

Vojenský expert analyzuje Putinove plány útoku na NATO

Jasné však je, že v piatom článku zmluvy o NATO sa uvádza, že členské štáty budú považovať útok na jeden z nich za útok na všetkých a v reakcii na to poskytnú potrebnú vojenskú pomoc. Mohlo by to odradiť Vladimíra Putina? Nejasné. Anders Puck Nielsen, dánsky vojenský expert z Royal Danish Defence College, teraz vo videu na YouTube vysvetlil svoj pohľad na to, či je vojna medzi Ruskom a NATO naozaj možná.

Nielsen v klipe vyjadruje názor, že aj keď Rusko nemusí byť schopné spustiť rozsiahlu inváziu proti krajinám NATO, môže sa pokúsiť rozbiť alianciu. Rusko má podľa neho záujem na vytvorení novej geopolitickej reality, v ktorej už NATO neexistuje a Rusko môže udržiavať bilaterálne vzťahy s každou krajinou.

Putin by podľa vojenského experta mohol začať vojnu s krajinou NATO

Podľa Nielsena by Rusko mohlo začať malú „vojenskú operáciu“ v krajine NATO (možno vo Fínsku). Rozsah útoku by musel byť dostatočný na „spustenie“ piateho článku, ale nemal by byť dostatočne veľký, aby zaručil komplexnú reakciu síl NATO. V tomto prípade by Putin pozorne sledoval kroky NATO.

Ak sa krajiny NATO (a najmä USA) rozhodnú, že vzhľadom na „nízky“ rozsah incidentu nie je potrebné zasahovať, znamenalo by to, že „aliancia NATO sa skončila“. A to by zase Rusku otvorilo veľa priaznivých príležitostí. Ak na druhej strane NATO bude konať jasne a rozhodne a ukáže, že aliancia je skutočne pripravená ísť do vojny, Rusko sa pravdepodobne stiahne, tuší vojenský expert.