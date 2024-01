Náboženská vzbura proti Putinovi! Patriarcha Kirill kritizuje mobilizačné plány

Patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Vladimir Putin už vo vojne na Ukrajine stratil veľa vojakov. Predpokladá sa, že kremeľský despota teda najneskôr po prezidentských voľbách v marci 2024 spustí novú vlnu mobilizácie. Ale hlava ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kirill I. by chcel zabrániť tomu, aby niektorí muži museli ísť na front.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 699 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Kirill I. je proti mobilizačným plánom Vladimíra Putina

Kirill I. v skutočnosti podporuje Putinovu brutálnu agresívnu vojnu proti Ukrajine. No keďže v konflikte zomiera veľa vojakov, duchovný sa obáva aj ďalšieho poklesu ruskej populácie. Sedemdesiatsedemročný duchovný na zasadnutí Rady federácie varoval, že pri najbližšej možnej mobilizácii budú do armády povolaní aj otcovia s tromi a viacerými deťmi. Aktuálne o tom informuje denník „Daily Express“. Kirill I. povedal, že títo muži by nemali byť nútení bojovať, ale mali by sa sústrediť na „stimuláciu“ pôrodnosti.

Patriarcha Kirill I. varuje pred ďalším poklesom populácie v Rusku

Patriarcha pokračoval: "Na záchranu ľudí a zvýšenie pôrodnosti v Rusku si myslím, že je dôležité... legálne zakázať na federálnej úrovni mobilizáciu otcov veľkých rodín s tromi alebo viacerými deťmi v čase mieru. Otcovia štyroch detí majú zo zákona právo na odklad. Ale rovnaké práva je potrebné priznať aj rodinám s tromi deťmi, pretože práve takáto rodina zabezpečuje reálne zvýšenie, aj keď minimálne, v našej populácii."

Vladimir Putin stráca ľudí

Populácia Ruska sa už roky zmenšuje. Putin hovoril o „najvážnejších demografických výzvach“, ktorým krajina čelí. Počas jeho funkčného obdobia (od roku 1999) sa počet obyvateľov Ruska znížil o približne 6,5 až 7 miliónov ľudí, tvrdí nezávislý výskumník v oblasti demografie Alexej Rakša. S cieľom zastaviť pokles vystúpil aj Putin.

V súčasnosti je Rusov okolo 140 až 140,5 milióna vrátane Krymu, bez polostrova 137,5 až 138 miliónov, povedal Rakša pre nemeckú tlačovú agentúru v Moskve. A číslo bude stále klesať. Ak bude trend pokračovať, populácia sa do roku 2030 zníži o ďalšie tri milióny, predpovedá.