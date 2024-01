Francúzsko je proti obchodnej dohode Európskej únie s blokom Mercosur, uviedol Macron

(Zdroj: SITA/Mohammed Badra/Pool photo via EPA)

"Francúzsko je proti Mercosuru, pretože ich regulácie nie sú v súlade s našimi," povedal Macron, ktorý má vo štvrtok (1.2.) o tom rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Vyhliadky na dohodu so združením Mercosur alebo Spoločný trh juhu (Mercado Común del Sur), o ktorej EÚ rokuje už takmer štvrťstoročie, zasiahli aj protesty farmárov v Európe.

Juhoamerický obchodný blok

"Podmienky potrebné na uzavretie rokovaní s Mercosurom ešte nie sú úplne splnené," priznal hovorca Európskej komisie Eric Mamer. Juhoamerický obchodný blok tvoria Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj a v decembri sa k nim pridala aj Bolívia. Poľnohospodári v celej Európe, vrátane Francúzska, Poľska, Nemecka a Belgicka, ktorí protestujú za lepšie príjmy a podmienky, sa obávajú, že dohoda ešte viac stlačí ceny ich produktov v dôsledku konkurencie. Farmári z Južnej Ameriky nemusia pritom dodržiavať také prísne a nákladné environmentálne zákony, aké platia v EÚ.

Minulý týždeň sa v Brazílii uskutočnili "technické" rokovania a eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis je pripravený ísť do Južnej Ameriky "v prípade, že by sa dosiahla dohoda so skupinou Mercosur," povedal Mamer. "Ale na základe doterajších stretnutí sa to teraz nezdá," dodal. EÚ a juhoamerické štáty rokujú už od roku 2000. Kontúry dohody boli dohodnuté v roku 2019, ale konečnú verziu musia ešte ratifikovať členské štáty. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva minulý mesiac kritizoval "veľký odpor Európy" voči dohode a francúzsky "protekcionizmus". A nový argentínsky prezident Javier Milei ostro kritizoval samotnú dohodu.

Začiatkom januára však Milei povedal nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, že chce, aby sa rýchlo uzavrela. Berlín je napriek protestom farmárov naklonený dohode. Podľa Svetovej banky v roku 2022 dosiahol spoločný hrubý domáci produkt (HDP) členov Mercosuru bez Bolívie približne 2,6 bilióna USD (2,40 bilióna eur). EÚ s HDP okolo 16 biliónov eur je po Číne druhým najväčším obchodným partnerom Mercosuru. Obojsmerný obchod medzi oboma blokmi dosiahol v roku 2021 takmer 100 miliárd eur.

Obchodná dohoda

Cieľom obchodnej dohody je znížiť dovozné clá na (väčšinou európsky) priemyselný a farmaceutický tovar a poľnohospodárske produkty. Napätie, ktoré spôsobila vzbura farmárov v EÚ, zvýraznené krízou životných nákladov, však sťažujú Bruselu jeho kroky. Von der Leyenová minulý týždeň odštartovala "strategický dialóg" so zástupcami európskeho agropotravinárskeho sektora, aby sa pokúsila prekonať "narastajúce rozdelenie a polarizáciu".