MIMORIADNY ONLINE WHO stratila kontakt s najväčšou nemocnicou v Gaze, Jordánsko poslalo pomoc

(Zdroj: TASR/AP Photo/Leo Correa)

Naživo z Izraela

VIDEO: Jednotky našli počas operácie v severnej časti Gazy zbrane, muníciu a výbušné zariadenia v materskej škole Jednotky našli počas operácie v severnej časti Gazy zbrane, muníciu a výbušné zariadenia v materskej škole (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

ONLINE

6:00 Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že stratila komunikáciu so svojimi kontaktmi v nemocnici Al-Shifa na severe Gazy. "Keďže sa stále objavujú desivé správy o tom, že nemocnica čelí opakovaným útokom, predpokladáme, že naše kontakty sa pripojili k desiatkam tisíc vysídlených ľudí a utekajú z tejto oblasti," uvádza sa v správe. Jordánsko podľa serveru denníka The Times of Israel letecky do Gazy dopravilo ďalšiu humanitárnu pomoc.

WHO dodala, že "má vážne obavy o bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov, stoviek chorých a zranených pacientov vrátane bábätiek na podporu života a vysídlených ľudí, ktorí zostávajú v nemocnici. Počet hospitalizovaných pacientov je údajne takmer dvojnásobný oproti jej kapacite."

5:59 Tisíce ľudí v sobotu vyšli do ulíc francúzskych miest a žiadali prímerie v Pásme Gazy. Pro-palestínske demonštrácie sa v sobotu konali aj vo viacerých mestách v Nemecku. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

5:58 Izraelské bojové lietadlá uskutočnili útoky na teroristickú infraštruktúru na území Sýrie. Reagovali na paľbu smerujúcu zo sýrskeho územia na Izraelom okupované Golanské výšiny. Oznámila to v nedeľu izraelská armáda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

5:57 Londýnska Metropolitná polícia (MPS) oznámila, že počas sobotňajších protestov na podporu Palestínčanov zatkla v britskej metropole 126 osôb. Skupina demonštrantov na ulici zastrašovala aj vládneho úradníka. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News.

Premiér Sunak odsúdil prejavy násilia počas sobotňajších protestov

Britský premiér Rishi Sunak slovne odsúdil prejavy násilia počas Národného pochodu pre Palestínu, ktorý sa konal v sobotu v Londýne. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC a Sunakovho vyjadrenia na sociálnej sieti. "Odsudzujem násilné, totálne neprijateľné scény, ktoré sme dnes videli zo strany EDL (Anglická obranná liga - English Defence League) a spriaznených skupín, i stúpencov hnutia Hamas, ktorí sa zúčastnili na Národnom pochode pre Palestínu," uviedol Sunak na sociálnej sieti X.

Rishi Sunak (Zdroj: SITA/AP Photo/Jon Super)

Opovrhnutia hodné konanie menšiny osôb podľa jeho vyjadrení marí úsilie tých, ktorí sa rozhodli vyjadriť svoje názory nenásilnou formou. Dodal, že Británia si počas víkendu pripomína Deň veteránov, kedy by sa krajina mala zjednotiť a spomínať na tých, ktorí bojovali a zomreli za slobodu Britov. "To, čo sme pozorovali dnes, neochraňuje česť našich ozbrojených síl, ale nimi vyslovene opovrhuje," uviedol. Pripomenul tiež, že členovia EDL zaútočili na policajtov a prenikli k hrobu neznámeho vojaka (The Cenotaph) na londýnskej ulici Whitehall, a ďalší demonštranti skandovali antisemitské pokriky a niesli nápisy podporujúce Hamas. Voči akejkoľvek trestnej činnosti je podľa premiéra potrebné zakročiť silou zákona.

V najbližších dňoch sa podľa svojich slov stredne so šéfom londýnskej Metropolitnej polície (MPS). English Defence League (Anglická obranná liga) je krajne pravicová organizácia namierená voči moslimom a islamizmu. Národný pochod pre Palestínu sa konal v deň 105. výročia uzatvorenia prímeria medzi Nemeckom a dohodovými štátmi, ktorým sa oficiálne ukončila prvá svetová vojna (1914-18). Centrom Londýna v sobotu pochodovalo 300.000 ľudí. Londýnska Metropolitná polícia oznámila, že počas dňa zatkla v britskej metropole 126 osôb.

Takmer 200.000 ľudí počas troch dní ušlo zo severnej časti Pásma Gazy

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že takmer 200.000 ľudí opustilo počas posledných troch dní severnú časť Pásma Gazy a zamierilo na juh. TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Len za posledné tri dni opustilo sever takmer 200.000 ľudí, ktorí sa presunuli na juh," uviedol hovorca armády Daniel Hagari. Hagari tiež poprel správy o izraelských útokoch na nemocnicu Šifá v Gaze. "V posledných hodinách sa šíria falošné informácie, že obkľučujeme nemocnicu Šifá a útočíme na ňu. Tieto informácie sú falošné," povedal hovorca v televíznom vysielaní. Mimovládna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v sobotu večer na sociálnej sieti X uviedla, že útoky na nemocnicu Šifá sa v posledných hodinách dramaticky zvýšili.

Situáciu označila za katastrofálnu. Izraelská armáda oznámila, že pomôže pri evakuácii detí tejto nemocnice, ktorá je najväčším zdravotníckym zariadením v Pásme Gazy. V Pásme Gazy pokračujú boje medzi izraelskými vojakmi a hnutím Hamas. Tie prepukli po tom, ako militanti z hnutia Hamas 7. októbra uskutočnili rozsiahle útoky na území Izraela. O život prišlo približne 1400 ľudí a ďalších približne 240 osôb militanti zadržali ako rukojemníkov. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy uvádza, že od začiatku konfliktu prišlo v tejto enkláve o život viac než 11.000 ľudí.