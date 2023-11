Dráma v kokpite: Pilot sa vyhrážal kapitánovi, že ho zastrelí, TOTO bol dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dramatické scény na pravidelnom lete americkej leteckej spoločnosti Delta: 22. augusta 2022 sa druhý pilot Jonathan Dunn vyhrážal svojmu kapitánovi smrťou, ak zmení trasu letu. Teraz bolo vznesené obvinenie voči Dunnovi.

archívne video

Hádku v kokpite spustila lekárska pohotovosť u cestujúceho, uvádza obžaloba, ktorú má CBS News k dispozícii. Ako to už v letectve býva, kapitán chcel následne pristáť na najbližšom dostupnom letisku. To sa nepáčilo kopilotovi Dunnovi: Rýchlo vytiahol zbraň. Zastrelil by kapitána, keby odklonil lietadlo.

Kopilot mohol nosiť zbraň

Prečo bol druhý pilot ozbrojený? V rámci programu Federal Flight Deck Officer amerického úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA) dostali piloti pri vnútroštátnych letoch povolenie nosiť v kokpite zbraň. Informovalo o tom v utorok ministerstvo dopravy v tlačovej správe. Dôstojníci sú špeciálne vycvičení a vybavení zbraňou na obranu kokpitu pred pokusom o únos.

Obžaloba viní Dunna z "útoku a zastrašovania člena posádky lietadla... a z použitia nebezpečnej zbrane na napadnutie a zastrašovanie člena posádky."

Dunna vyhodili z leteckej spoločnosti

Ohrozený kapitán však dokázal zabrániť tomu, aby sa stalo niečo horšie. Ako uvádza CNN, podarilo sa mu odradiť druhého pilota od použitia zbrane a bezpečne pristáť s lietadlom. Nie je jasné, či išlo o plánované alebo náhradné letisko.

Hovorca úradu pre bezpečnosť dopravy pre CBS News potvrdil: "TSA vie o incidente, ktorý sa týkal dôstojníka federálnej paluby." Dunnovi bol pozastavený výkon služby. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nemôžeme bližšie vyjadrovať. Dunn už tiež nie je zamestnaný v Delta Airlines, ako letecká spoločnosť oznámila viac ako rok po incidente.