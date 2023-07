Účastníci pochodu proti justičnej reforme v Izraeli dorazili do Jeruzalema

Galéria fotiek (1) Nepokoje v Izraeli

Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit

JERUZALEM - Účastníci pochodu z Tel Avivu do Jeruzalema zvolaného na protest proti vládnemu plánu justičnej reformy v sobotu dorazili na západojeruzalemské predmestie Moca. Pochod sa začal v utorok večer v Tel Avive a počet jeho účastníkov sa medzičasom rozrástol na niekoľko desiatok tisíc ľudí, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).