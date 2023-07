Izraelský prezident vyzval politikov na obnovenie rokovaní o justičnej reforme

"Dohoda je možná. A aj tak, nikto nie je ochotný sadnúť si a rokovať, bez predbežných podmienok. Je to hrubá chyba historických rozmerov," povedal Herzog podľa agentúry DPA. Prezident zdôraznil, že si veľká časť izraelskej verejnosti želá riešiť celý spor prostredníctvom dialógu a konsenzu. Apeloval preto na politikov, aby odložili bokom svoje spory a opäť zasadli k rokovaciemu stolu. "Odložte egá bokom. Poďte rokovať," uviedol prezident.

Po celom Izraeli sú plánované ďalšie protesty

V pondelok má izraelský parlament hlasovať v prvom čítaní o časti vládou presadzovanej reformy súdnictva. Celkovo sú potrebné tri čítania, ktoré by mali podľa očakávaní prebehnúť do konca júla. Po celom Izraeli sú tak plánované ďalšie protesty. Na tom poslednom - sobotňajšom v Tel Avive - sa podľa odhadov izraelských médií zišlo asi 150.000 ľudí a ďalšie desaťtisíce vyšli do ulíc v iných mestách.

Galéria fotiek () Izrael oslavuje 75 rokov od svojho založenia, rozsiahle protesty však pokračujú

Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Prezidentovi Herzogovi sa koncom marca podarilo sprostredkovať rozhovory o podobe reformy medzi vládnou koalíciou a opozíciou, ktoré však ani po niekoľkých mesiacoch neviedli k dohode. Premiér Benjamin Netanjahu vtedy zároveň súhlasil s odkladom procesu prijímania reformy. V júni ju predstavil v o niečo miernejšej podobe, ktorá však podľa kritikov stále dáva vláde príliš veľkú moc nad súdmi, čo ohrozuje izraelskú demokraciu a rozširuje priestor pre korupčné a autoritárske praktiky.

Galéria fotiek () Benjamin Netanjahu počas volieb

Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo

Izraelský parlament bude v pondelok hlasovať o časti reformy, ktorá okrem iného obmedzuje právomoci Najvyššieho súdu pri kontrole vládnej moci, napríklad pri nomináciách na vysoké vládne posty. Netanjahuova vláda, zložená z pravicových, krajne pravicových a ultraortodoxných strán, označuje reformy v justícii za potrebné v záujme obnovenia rovnováhy medzi politickou mocou a súdnictvom.