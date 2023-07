AKTUÁLNE Nehoda kamiónov na D2 si vyžiadala jednu obeť: Tragický sviatok na cestách, diaľnica zostáva naďalej neprejazdná!

BRNO - Diaľnicu D2 priamo na štátnej hranici uzavrela v smere do Českej republiky dnes o 08: 00 nehoda dvoch kamiónov. O 10:20 sa však na úseku 1,6 km diaľnice v smere do Českej republiky, v blízkosti výjazdu z diaľnice na Kúty stala ďalšia dopravná nehoda. Tentokrát sa zrazili tri kamióny.

Krátko pred 10.20h prijala Polícia SR informáciu o zrážke ďalších kamiónov na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. K tejto nehode došlo v úseku 1,6 km diaľnice v smere do Českej republiky, v blízkosti výjazdu z diaľnice na Kúty. Policajti aktuálne na mieste vykonávajú potrebné úkony, diaľnica zostáva naďalej uzavretá a vodičov vyzývajú k opatrnosti.

Uzavretá je časť diaľnice medzi štátnou hranicou a zjazdom na Břeclav. Ľudia cestujúci zo Slovenska môžu použiť obchádzku cez slovenské Kúty a Lanžhot, alebo zamieriť na Holíč a hraničný priechod Hodonín. V systéme dopravných informácií je predpokladané obmedzenie na mieste do 10.30 h. Podľa doterajších informácií došlo k zrážke pravdepodobne z dôvodu mikrospánku vodiča dodávky. Vodič dodávky pri nehode utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do jednej z nemocníc.

"Na miesto sme vyslali vrtuľník aj pozemnú lekársku posádku, ešte na ceste boli ale odvolané späť s tým, že o zranených sa postará slovenská strana," uviedla hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová. Na mieste zasahujú aj slovenskí hasiči.

Zrážka kamióna a dodávky na D2 si vyžiadala aj jednu obeť

Stredajšia zrážka kamióna a dodávky na diaľnici D2 pred hraničným priechodom do Česka si okrem zranenej osoby vyžiadala aj jednu obeť. Polícia v tejto veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Informovala o tom trnavská krajská polícia na sociálnej sieti."Podľa prvotných informácií mal 20-ročný vodič v menšom nákladnom aute z doposiaľ nezistených príčin zozadu naraziť do pred ním idúceho nákladného vozidla. Pri nehode sa vážne zranil mladík a jeho 42-ročný spolujazdec, ktorý, žiaľ, na mieste svojim zraneniam podľahol. Mladého vodiča dodávky museli letecky transportovať do nemocnice," priblížila.

Udalosť si na mieste prevzal skalický vyšetrovateľ. Presné príčiny a okolnosti nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania. "Na miesto tragickej zrážky bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava," doplnila.

K dopravnej nehode došlo v stredu krátko po 9.00 h. Diaľnica bola pre dokumentovanie aj odstraňovania následkov nehody na nevyhnutne potrebný čas uzavretá. Polícia apeluje na vodičov, aby sa plne venovali vedeniu vozidla a nepreceňovali svoje schopnosti. "V prípade, ak pociťujete čo i len malú únavu, radšej zastavte a na chvíľu si odpočiňte," dodala.