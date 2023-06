Ukrajinci plánovali odpáliť Kachovskú priehradu už v decembri, TOTO bolo hlavným cieľom útoku

CHERSON – Počas invázie na Ukrajine prebiehalo v spolupráci západných krajín mnoho strategických plánov. Jedným z nich bola aj protiofenzíva do Chersonu. Vojenskí analytici však prišli so záverom, že na bojisku to bude nemožné. Ako posledný možný pokus sa javilo odpálenie priehrady, ktorá už dnes nestojí.

Len niekoľko mesiacov od začiatku invázie na Ukrajinu vykopali Rusi v okolí Chersonu zákopy a vybudovali veľkú obranu. Poľnohospodárska pôda v stepi ponúkala len málo prirodzeného krytu a prekážkou bola aj spleť zavlažovacích kanálov. Ukrajinské velenie zvažovalo v rámci operácie na oslobodenie celej oblasti plán na umelé zvýšenie hladiny vody v rieke Dneper. Pre Washington Post to uviedol ešte 29. decembra 2022 generálmajor Andrij Kovaľčuk, ktorý viedol ukrajinskú protiofenzívu.

Komplikácie

"Nastražili tam mínové polia. Každá ďalšia jednotka, ktorá tam prišla, zakopala ďalšie míny. Výrazne sa nám tým skomplikoval plán rýchleho útoku," povedal Kovaľčuk. Analytici dokonca dospeli k záveru, že vzhľadom na vtedajšie počty ukrajinských jednotiek a dostupné zásoby streliva, sa bojová sila protiofenzívy na Cherson vyčerpá skôr, ako sa dosiahne cieľ misie. Okrem toho tu hrozil scenár, že ruské sily by mohli zaútočiť od Záporožia a Krymu s cieľom obkľúčiť ukrajinské jednotky.

Generálmajor Kovaľčuk prišiel preto so stratégiou, ako rozpoliť Ruskom okupovanú oblasť na západnej strane Dnepra a uväzniť ruské sily. "Mojou úlohou nebolo len oslobodiť ukrajinské územie, ale zničiť nepriateľa. To znamená, že im nedovolíme odísť alebo existovať," vysvetlil.

Skúška odolnosti

Rusko muselo vyzbrojiť a nakŕmiť svoje sily cez tri križovatky: Antonovský most, Antonovský železničný most a priehradu Nová Kachovka, ktorá je súčasťou vodnej elektrárne. "Ukrajinci vykonali skúšobný úder s odpaľovacím zariadením HIMARS na jeden z oporných bodov priehrady. Urobili tri diery do kovovej konštrukcie, aby zistili, či by sa hladina rieky Dneper mohla zdvihnúť natoľko, aby zastavila ruský útok, ale zároveň by nezatopila priľahlé dediny," dodal generálmajor. Útok na priehradu bol podľa neho úspešný, no jej zničenie malo byť poslednou možnosťou boja proti Rusom.

Úspešná protiofenzíva

Cherson bol okupovaný od prvých dní totálnej vojny. Prezident Volodymyr Zelenskyj dňa 11. novembra 2022 potvrdil, že ukrajinské ozbrojené sily už oslobodzujú mesto. Práve v ten deň informovalo ruské ministerstvo obrany o úplnom stiahnutí svojich inváznych síl z Chersonu. Ruská armáda bola pravdepodobne nútená urobiť tento krok, aby zachovala zvyšné jednotky na južnej Ukrajine. Kremeľ ani napriek tomu nedokázal vzdorovať protiofenzíve a z oblasti sa Rusi napokon stiahli.