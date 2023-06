Z väzenia ušiel niekoľkokrát: Dnes už influencer Kajínek opäť lieta v problémoch! Dvaja ľudia skončili v nemocnici...

VELKÁ BITEŠ – Legendárny kriminálnik lieta v ďalších problémoch, doživotného trestu sa pritom zbavil len pred šiestimi rokmi. Odsúdenému vrahovi sa nepodarilo ukočírovať svoje luxusné autíčko a následkom jeho bezhlavej jazdy mala biť zrážka s druhým autom. Šoféra aj spolujazdkyňu museli z rozbitého auta odviezť priamo do nemocnice. Kajínek tak musel policajtom vysvetľovať, ako sa dostal do protismeru.

Podľa informácii portálu Blesk mal Jiří Kajínek za volantom 120-tisícového auta ešte v sobotu o pol druhej poobede z obce Osobé Bítýšky do mesta Velká Biteš. „V zákrute prešiel Mercedes do protismeru a došlo k stresu so Škodou Roomster s prívesom. Ten bol nárazom vyhodený mimo cestu, Mercedes narazil ešte do smerového stĺpu a ostal stáť v cestnej priekope,“ popísala príslušníčka českej polície Michaela Lébrová.

V dôsledku nehody mal byť manželský pár zo zdemolovaného auta prevezený do nemocnice. Škodu Roomster šoféroval 52-ročný Jiří, ktorý cestoval s jeho o štyri roky mladšou manželkou Jitkou. Jeden z pasažierov ostal v aute zakliesnený, kvôli čomu museli zasahovať aj hasiči. „Použili sme hydraulické zariadenie,“ povedala hovorkyňa českých hasičov Petra Musilová. Obaja členovia posádky museli podstúpiť lekárske ošetrenie. „Utrpeli ľahké zranenia, a to pomliaždeniny hrudníka,“ okomentoval hovorca záchranárov Petr Janáček.

Mediálna pozornosť sa mu nepáčila: Vynechával podstatné detaily...

Kajínek nebol z mediálnej pozornosti dvakrát nadšený, k celej situácii sa vyjadroval len stručne. „Pán redaktor, ja už som to hovoril toľkokrát... Jednoducho to bola havárka a auto je v servise. Je mi to nepríjemné, ale som celý, nič mi nie je,“ povedal s tým, že na otázku, kto za nehodu môže neodpovedal. Pri kladení otázok zároveň nepadlo ani slovo o tom, že ktokoľvek z účastníkov dopravnej nehody by mal byť zranený.

K situácii sa vyjadril aj kamarát zranených cestujúcich, ktorí sa s Kajínkom zrazili. Podľa neho bola vina jednoznačne na strane bývalého trestanca. „Šiel ako dobytok,“ povedal pre Blesk. Nezabudol dodať, že manželia budú podľa neho po nehode v poriadku, po nehode však boli v šoku.

Jiří Kajínek má na svedomí už viacero prešľapov

Dopravná nehoda zo soboty minulého týždňa nebola Kajínkovým prvým úletom od doby, kedy bol oslobodený spod doživotného trestu. K veľmi podobnej situácii došlo aj pred šiestimi rokmi, krátko po tom, čo bol prepustený z väzby.

Galéria fotiek (3) Zábery z dopravnej nehody Jiřího Kajínka z roku 2017.

Zdroj: Profimedia

S autom rovnakej značky vtedy nabúral do auta Škoda Fabia. K nehode došlo ešte 4. októbra 2017 potom, čo Kajínek nedal prednosť druhému auto pri výjazde z diaľnice D5. Jiří Kajínek bol vtedy na mieste pokutovaný a šofér fabie vyviazol len s ľahšími zraneniami.