Nahé ženské telo v lese, prijali hlásenie na tiesňovej linke: FOTO miesta činu, stopy viedli k domu miestneho muža

TÝN NAD VLTAVOU - V Týne nad Vltavou neďaleko Českých Budějovíc na juhozápade Česka sa odohral jeden z najkurióznejších prípadov roka, ktorý pobavil aj množstvo ľudí na sociálnej sieti. Pritom to spočiatku vyzeralo na vážny trestný čin vraždy. To, čo sa však zdalo až ako hororovo reálne bol nakoniec len "sen" všetkých neukojených jedincov zabalený v škatuli.

archívne video

Mysteriózna škatuľa vraj ukrývala ľudské telo

Polícia o celom prípade píše na sociálnej sieti, pričom ide už o niekoľkomesačnú udalosť. "K jednej takejto veci prišlo 4. marca 2023 v Bohunickom lese, kedy sme dostali oznámenie, že sa tu nachádza škatuľa, ktorej obsah vyzerá, akoby v nej bolo ukryté ľudské telo. Okamžite sme sa zmobilizovali a na miesto vyrazili," píše polícia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Městská policie Týn nad Vltavou - oficiální stránka

Žiadna vražda, len starostlivo zabalená silikónová panna

Polícia neskôr priznala, že skutočne našli niečo, čo vyzeralo ako ženské telo bez hlavy. "To by sa podľa prvých okolností mohlo zdať ako vystrihnuté z najhorších kriminálnych prípadov, čo by rozbehlo nekompromisnú vyšetrovaciu mašinériu, ktorá by zrejme plnila nejednu stránku tlače," priznala prvotný šok polícia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Městská policie Týn nad Vltavou - oficiální stránka

Skutočný majiteľ ju už zrejme na pôvodný účel nevyužije, zavtipkovali policajti

Prekvapenie však prišlo spolu s pravdou, a to takou, že obsah škatule nebol biologického pôvodu, ale "telo" bolo tvorené silikónom z vyrobeného v ázijskom štáte - v Číne. "Na prvý pohľad bolo jasné, že nejde o žiadny masaker, ale nález realisticky vyzerajúcej "kurtizány". Je nám jasné, že vás zaujíma, čo sa s takto sporo odetou dámou dialo. Vyhľadali sme majiteľa, ktorému sme ju navrátili. Zaujímavosťou bolo, že mu balík bol odcudzený od domu, avšak obsah zrejme páchateľa neuspokojil natoľko, aby s ním ďalej nakladal," zažartovali si na záver českí policajti.