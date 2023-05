V parlamentných voľbách v Grécku podľa prognóz zvíťazili vládnuci konzervatívci

ATÉNY - V nedeľňajších parlamentných voľbách v Grécku zvíťazila vládnuca konzervatívna strana Nová demokracia (ND), vyplýva z prvých prognóz. Má podľa nich jasný náskok pred ľavicovou stranou Syriza, informovala štátna televízia ERT po uzavretí volebných miestností. Informovala agentúra DPA.

Nová demokracia premiéra Kyriakosa Mitsotakisa získala podľa prieskumov medzi hlasujúcimi voličmi 36 až 40 percent hlasov. Syrize, najsilnejšej opozičnej strane pod vedením expremiéra Alexisa Tsiprasa, odovzdalo hlasy 25 až 29 percent zúčastnených voličov, ukazujú tzv. exit polly. Na treťom mieste skončila sociálnodemokratická strana Pasok so ziskom 9,5 až 12,5 percenta. Napriek náskoku nie je pre Novú demokraciu isté, že bude zostavovať vládu, konštatuje DPA.

Dosiaľ dostávala víťazná strana automaticky ďalších 50 kresiel v 300-člennom parlamente, čo väčšinou znamenalo, že vládla samostatne. Bol to aj prípad ND v uplynulých štyroch rokoch. Zmena volebného zákona však tento "bonus" zrušila. Uplatňuje sa len pomerné zastúpenie a keď žiadna strana nedosiahne nadpolovičnú väčšinu, bude nasledovať hľadanie koalícií. Tie sú však v Grécku zriedkavé a obvykle nie veľmi úspešné. Ak sa vládu nepodarí zostaviť do desiatich dní, budú sa v júli konať opätovné voľby.