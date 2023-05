V Grécku sa konali parlamentné voľby: Aj napriek víťazovi ich zrejme čakajú ďalšie

ATÉNY - Konzervatívna strana Nová demokracia (ND) doterajšieho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa sa so ziskom 40,8 percenta hlasov stala jasným víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Grécku. Oznámilo to v pondelok skoro ráno ministerstvo vnútra po sčítaní takmer všetkých hlasov, informuje agentúra DPA.

Ľavicová strana Syriza Alexisa Tsiprasa, ktorá bola považovaná za najperspektívnejšieho protivníka ND, dostala len 20,1 percenta hlasov, čo je približne o 11 percentuálnych bodov menej ako vo voľbách v roku 2019. Z 59 volebných obvodov získala ľavica iba jeden, zvyšok pripadol Novej demokracii.

Do parlamentu sa dostali ešte tri ďalšie strany. Panhelénske socialistické hnutie (PASOK) získalo 11,5 percenta hlasov, Komunistická strana Grécka (KKE) 7,2 percenta a pravicovo-populistická strana Elliniki Lisi (Grécke riešenie) 4,5 percenta hlasov. Ľavicová strana MeRA25 vedená exministrom financií Giannisom Varufakisom a ultrakonzervatívna strana Niki stroskotali na trojpercentnej klauzule.

Termín ďalších volieb

Grékov však napriek víťazstvu ND zrejme čoskoro čakajú nové voľby, pretože Mitsotakis nemá dostatok hlasov na zostavenie jednofarebnej vlády. Ešte pred štyrmi rokmi by mu na to stačilo aj 41 percent hlasov, podľa nových pravidiel by musel získať okolo 48 percent. Keďže sú však názorové rozdiely medzi ND a ďalšími stranami priveľké, Mitsotakis sa spolieha na ďalšie voľby, v ktorých víťazná strana získa v 300-člennom parlamente automaticky bonusové mandáty. Tieto voľby by sa mohli konať už koncom júna.

Galéria fotiek (2) Kyriakos Mitsotakis, víťaz nedeľňajších parlamentných volieb

Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris

Grécka prezidentka Katerina Sakellaropulusová dá každej z troch najsilnejších strán tri dni na zostavenie koaličnej vlády. Ak všetky zlyhajú, bude vymenovaná dočasná vláda, ktorá krajinu dovedie k novým voľbám.