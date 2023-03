Litva je pripravená uvaliť nové sankcie, ak Rusko rozmiestni v Bielorusku taktické jadrové zbrane

Litva bude žiadať, aby boli nové postihy voči Rusku a Bielorusku zahrnuté do balíka sankcií, o ktorom sa rokuje v Bruseli, povedal hovorca tamojšieho rezortu diplomacie. "Litva spolu so svojimi euroatlantickými partnermi rozhodne, ako reagovať na tieto militaristické plány ruského a bieloruského režimu," vyhlásilo litovské ministerstvo. "Bielorusko, ktoré čoraz viac stráca svoju suverenitu, podporuje a napomáha ruskej agresii, pričom je čoraz viac zapojené do ruských vojenských plánov, je ďalším rizikovým faktorom pre pobaltský región," dodal rezort diplomacie.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že Moskva uzavrela s Minskom dohodu, ktorá jej umožňuje umiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Šéf Kremľa tiež povedal, že Rusko už do Bieloruska poslalo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane. Putinovo oznámenie vyvolalo odsúdenie zo strany Kyjeva aj Západu. Kyjev v reakcii taktiež vyzval na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o tejto záležitosti.

Reakcia bola pokojná

Na oznámenie Putina reagoval ešte pred litovským rezortom diplomacie pomerne pokojne aj minister obrany tejto pobaltskej krajiny, Arvydas Anušauskas, uvádza agentúra DPA.

Minister na Facebooku napísal, že Putin sa takýmto krokom snaží zastrašiť krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu a jeho plány by sa nemali stretnúť s nijakou mimoriadnou reakciou Západu. "Obrana členskej krajiny NATO pred hrozbou jadrových zbraní je zaručená bez ohľadu na to, či sú takéto zbrane umiestnené na západ od našich hraníc (Kaliningradská oblasť), na východ (Bielorusko) alebo na sever (Leningradská oblasť)," napísal Anušauskas. Putinove oznámenie podľa jeho slov len dokazuje jeho obavy z posilnenia Severoatlantickej aliancie na jej východnom krídle, ktoré sa deje v reakcii na vojnu na Ukrajine.DPA pripomína, že Litva hraničí s ruskou pobaltskou Kaliningradskou exklávou a súčasne aj s Bieloruskom, ktoré je susedom a spojencom Moskvy.