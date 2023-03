USA podáva Ukrajine ďalšiu pomocnú ruku: Posielajú vojenský materiál za 350 miliónov dolárov

WASHINGTON - Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 350 miliónov dolárov. Oznámil to v pondelok minister zahraničných vecí USA Antony Blinken, informuje správa agentúry AP.

Zásielka vojenskej pomoci bude obsahovať množstvo rozličných druhov munície vrátane rakiet do raketometov HIMARS, munície do húfnic a bojových vozidiel pechoty, ale aj protiradarové rakety HARM a protitankové strely. Okrem toho USA pošlú na Ukrajinu aj cisternové vozidlá a riečne člny. "Iba Rusko môže skončiť túto vojnu už dnes. Dokiaľ to Rusko neurobí, budeme stáť po boku Ukrajiny, kým bude treba," vyhlásil Blinken.

Rýchla dodávka na front

Vojenská pomoc pôjde zo skladov Pentagónu na základe osobitného nariadenia prezidenta, takže ju bude možné rýchlo dodať na front. Celkový objem vojenskej pomoci USA Ukrajine od začiatku vojny vlani vo februári už presiahol 32,5 miliardy dolárov.