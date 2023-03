Štokholm je sklamaný: Turecko nezačalo ratifikovať vstup Švédska do NATO

Šéf švédskej diplomacie to uviedol po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok po stretnutí so svojím fínskym kolegom Saulim Niinistöm požiadal parlament, aby začal proces ratifikácie žiadosti Fínska o vstup do NATO. Helsinki a Štokholm požiadali o členstvo v Aliancii spoločne vlani.

"Je to vývoj, ktorý sme nechceli, ale boli sme naňho pripravení," povedal Billström. Dodal, že prioritou Štokholmu je teraz zabezpečenie ratifikácie švédskeho prístupového protokolu zo strany Turecka a Maďarska. Ankara opakovane tvrdí, že Švédsko nedokázalo implementovať svoju časť dohody uzavretej pred vlaňajším summitom NATO v Madride. Erdogan v piatok povedal, že postoj Turecka k žiadosti Švédska o vstup do Aliancie zostáva rovnaký a nezmení sa, pokiaľ neuvidí zo strany Štokholmu "pozitívne kroky".

Maďarsko oznámilo že parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do NATO

Maďarsko zasa v piatok oznámilo, že tamojší parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie 27. marca. O žiadosti Švédska má Budapešť rozhodovať "neskôr".Billström sa odmietol vyjadriť k správam z Maďarska s tým, že z Budapešti nemá žiadne potvrdenie. Šéf švédskej diplomacie zároveň trvá na tom, že Švédsko plní svoje záväzky vyplývajúce z dohody s Tureckom uzavretej vlani v júni.

"Robíme všetko, čo je napísané v tomto memorande. Nerobíme menej a nerobíme ani viac, ako je v ňom napísané," povedal. Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO už vlani. Turecku však rozšírenie Severoatlantickej aliancie o tieto dve severské krajiny prekážalo, pretože podľa neho poskytovali útočisko pre skupiny, ktoré Ankara považuje za teroristické.