Bývalí maďarskí ministri vyzvali schváliť rozšírenie NATO o Fínsko a Švédsko

BUDAPEŠŤ - Bývalí maďarskí ministri združení v skupine V21, ktorej členom je aj bývalý šéf diplomacie Géza Jeszenszky, adresovali v nedeľu parlamentu výzvu na ratifikovanie vstupu Fínska a Švédska do NATO. Podľa webovej stránky komerčnej televízie ATV ministri varovali vládu, že ďalšie odkladanie ratifikácie môže spôsobiť vylúčenie Maďarska z kruhu spojencov Spojených štátov a môže to ohroziť aj existenciu ochranného štítu NATO nad Maďarskom.

V opačnom prípade sa podľa výzvy členov V21 môže stať, že USA už nebudú považovať Maďarsko za priateľa alebo spojenca a môže to tiež znamenať, že NATO nebude cítiť, že sa naň vzťahuje článok 5 Severoatlantickej zmluvy o spoločnej obrane.

Skupina V21 združuje členov niekdajších vlád. Vznikla v roku 2017 pôvodne pod názvom V18. Časť zakladateľov po zmene režimu pôsobila v pravicovej a ďalšia časť v ľavicovej vláde. Ich snahou je presadzovať európske smerovanie Maďarska a zachovanie právneho štátu. Jeszenszky bol šéfom diplomacie vo vláde premiéra Józsefa Antalla.

Parlamentná frakcia vládnucej strany Fidesz v piatok oznámila, že parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do NATO 27. marca. Predseda frakcie Máté Kocsis zdôraznil, že poslanci Fideszu vstup Fínska do NATO schvália jednomyseľne. K ratifikácii vstupu Švédska do NATO sa zatiaľ maďarská vláda nevyjadrila. Maďarsko odkladá ratifikáciu rozšírenia NATO už vyše pol roka. Premiér Viktor Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnucich strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, do oboch severských krajín bola preto vyslaná parlamentná delegácia.

Štvorčlenná delegácia vedená podpredsedom parlamentu pre legislatívu a bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom 7. marca rokovala v Štokholme a ďalší deň v Helsinkách.