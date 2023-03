Orbánova strana Fidesz nehovorí pravdu: Takmer polovica Maďarov je za sankcie proti Rusku

V tomto prieskume sa proti sankciám vyslovilo 32 percent respondentov a 22 percent malo neutrálny postoj.

Pri opozičných stranách boli výsledky ešte jednoznačnejšie. Sankcie odmietlo len sedem percent voličov. Naopak, súhlas s nimi vyjadrilo 68 percent opozičných priaznivcov a 23 percent Orbánovej strany Fidesz, píše server novinky.cz.

Výsledok národnej konzultácie nechal maďarský premiér Orbán vyvesiť na Billboardoch po celej krajine. Pritom vládny dotazník v Maďarsku s desať miliónmi obyvateľov vyplnilo len necelých 1,4 miliónov ľudí.

Galéria fotiek (2) Viktor Orbán na samite V4 v Košiciach

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Predseda vlády u našich južných susedov sa pritom niekoľkokrát vyslovil za zrušenie sankcií proti Rusku. „Keď Brusel vnútil Európe tieto sankcie, únijní byrokrati sľúbili, že to bude Rusko bolieť. Odvtedy sa ukázalo, že sankcie spôsobili väčšie škody Európe ako Rusku,“ povedal Orbán nedávno.

Tiež vyjadril názor, že zrušenie sankcií by pomohlo ekonomike EÚ. Klesli by ceny energií, znížila by sa inflácia, hospodárstvo Európy by opäť získalo silu a vyhlo by sa hroziacej recesii.