Ruské jadrové lode sú v pozícii! Tajná služba varuje pred vážnou hrozbou pre Európu

Naozaj sa Vladimír Putin nevyhne použitiu jadrových zbraní? Odkedy šéf Kremľa vo februári 2022 vtrhol na Ukrajinu, táto otázka sa znova a znova diskutuje. Zatiaľ čo desivé vyhlásenia Putinaa sú často odmietané ako prázdne vyhrážky, nórska tajná služba teraz varuje pred „vážnou hrozbou“ pre Európu.

Ako uvádza Bild, nórska tajná služba zverejnila výročnú správu a v tej aktuálnej varuje, že Vladimir Putin rozmiestnil lode schopné niesť jadrové zbrane zo svojej severnej flotily: „Dôležitá časť jadrových kapacít je na ponorkách severnej flotily a vojenských lodiach.“

Pre Rusko by bolo možné použiť jadrové hlavice a taktické zbrane prostredníctvom severnej flotily. To by predstavovalo veľkú hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre krajiny NATO: „Taktické jadrové zbrane predstavujú obzvlášť vážnu hrozbu vo viacerých operačných scenároch, ktoré by krajiny NATO mohli do nich zahrnúť,“ uvádza sa v správe. Nórska tajná služba pripomína, že hoci Rusko muselo vo vojne na Ukrajine prísť o konvenčné zbrane, „jadrové kapacity Ruska“ sú stále „rovnaké ako pred vojnou“: „Námorné sily sú z veľkej časti nedotknuté.“ Ruská severná flotila bude „naďalej vykonávať bežné cvičenia, dĺhé hliadkovanie ponoriek v Barentsovom mori a operácie ponoriek v Atlantiku“.

Je však jadrový útok skutočne pravdepodobný alebo sa chce Putin len vyhrážať Západu? Bild cituje „Inštitút pre štúdium vojny“, ktorý hodnotí ruského prezidenta ako „extrémne vypočítavého a riskujúceho aktéra“. Využíva „strach Západu z jadrovej eskalácie“ pre seba.