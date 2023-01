Európska vesmírna agentúra je nespokojná: Stav nosných rakiet je znepokojivý

Hlavnými prioritami ESA je uskutočnenie prvého letu rakety Ariane 6 a rýchle a spoľahlivé zaistenie prevádzky Vega-C. Obe rakety sú podľa ESA dôležité, pretože by mali zvýšiť konkurencieschopnosť Európy v oblasti vesmírnych letov. Ariane 6 je vylepšený model rakety Ariane 5, ktorá sa používa od roku 1996. Vega-C je zase pokročilejšia raketa Vega, ktorá od roku 2012 vynáša do vesmíru ľahké družice. Táto kríza sa začala už takmer pred rokom, keď sa Rusko rozhodlo stiahnuť rakety typu Sojuz z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane, píše DPA. ESA tento kozmodróm využíva na štarty svojich sond a družíc.

Let sa mal pôvodne uskutočniť už v roku 2020

Nasledovali zdržania v spojitosti so štartom rakety Ariane 6, ktorý je v súčasnosti naplánovaný na posledný štvrťrok 2023. Let sa mal pôvodne uskutočniť už v roku 2020, viackrát ho však posunuli. Raketa Vega-C, ktorá niesla dve družice spoločnosti Airbus, sa 20. decembra zrútila dve a pol minúty po svojom prvom komerčnom štarte z Francúzskej Guyany. Príčiny nehody vyšetrujú experti a predbežné výsledky by mali byť zverejnené vo februári. Ďalší štart rakety Vega-C je naplánovaný na máj alebo jún a má vyniesť družicu Sentinel-1C. Táto družica má zhotovovať snímky zemského povrchu.