Český expremiér Babiš nateraz prežil súd v kauze Čapí hnízdo: Už o pár dní ho pritom čakajú prezidentské voľby!

Pražský mestský súd dnes neprávoplatne oslobodil bývalého premiéra a prezidentského kandidáta Andreja Babiša (ANO) aj jeho niekdajšiu poradkyňu Janu Nagyovú v kauze Čapí hnízdo, ktorá sa týka päťdesiatmiliónovej dotácie na stavbu kongresového areálu v stredných Čechách. Sudca Ján Šott teraz číta výrok rozsudku, svoje rozhodnutie následne zdôvodní. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa proti nemu môže odvolať na Vrchný súd v Prahe.

Obaja obžalovaní vinu odmietajú

Obžaloba tvrdí, že Babiš zabezpečil na prelome rokov 2007 a 2008 vyvedenie spoločnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a predaj akcií svojim deťom a partnerke. Podľa prokurátora Jaroslava Šarocha to urobil preto, aby farma zdanlivo spĺňala podmienky na získanie dotácie pre malé a stredné podniky.

Nagyová podľa obžaloby úspešnú žiadosť o dotáciu podala. Obaja obžalovaní vinu odmietajú, na dnešné vyhlásenie rozsudku neprišli.Nagyová čelí obžalobe z dotačného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ, Babiš potom z pomoci k dotačnému podvodu. Vyhlásenie rozsudku si dnes nevypočuli, obaja sa z pojednávania ospravedlnili. Obžalobu od začiatku odmietajú.

Babiš kauzu označuje za politický proces

Podľa Babiša, ktorého v tomto týždni čaká prvé kolo prezidentskej voľby, je kauza vykonštruovaná, označuje ju za politický proces. Vo svojej záverečnej reči sa venoval najmä tomu, ako podľa neho rôzni ľudia v prípade zneužili jeho syna z prvého manželstva Andreja Babiša mladšieho, ktorý trpí schizofréniou.

Ten tvrdí, že otec naneho previedol akcie Čapího hnízda bez jeho vedomia a urobil si z neho bieleho koňa. Babiš, Nagyová aj ich obhajcovia na súde tiež minulý týždeň povedali, že nebol predložený žiadny dôkaz, že obžalovaní urobili niečo protizákonné.

Šaroch navrhoval pre Babiša aj Nagyovú trojročné podmienky s päťročnou skúšobnou dobou. Chcel pre nich tiež peňažné tresty, u Babiša desať miliónov korún, pri Nagyovej pol milióna korún. Žalobca vo svojom záverečnom návrhu uviedol, že sú splnené všetky podmienky pre uloženie trestu pod zákonnou sadzbou, ktorá je päť až desať rokov väzenia.

Kauza Čapí hnízdo sa vyšetruje od roku 2015

V kauze päťdesiatmiliónovej dotácie pre farmu Čapí hnízdo čelili nakoniec trestnému stíhaniu už len Babiš (ANO) a Nagyová (predtým Mayerová). Pôvodne policajti obvinili viacerých ľudí vrátane členov Babišovej rodiny a vtedajšieho podpredsedu ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhanie bolo postupne zastavené, prokurátor tak pôvodne rozhodol aj v prípade Babiša a jeho exporadkyne. V ich prípade ale zasiahol bývalý najvyšší prokurátor Pavel Zeman.

Babiš i Nagyová vinu odmietajú, napríklad predvlani v lete neúspešne podali návrh na zastavenie stíhania. Pojednávacie kauzy sa začali vlani v septembri. Dnes súd dnes expremiéra Andreja Babiša i jeho bývalú poradkyňu Janu Nagyovú oslobodil.

Spoločnosť patrila Babišovmu Agrofertu

Spoločnosť Farma Čapí hnízdo, vtedy ešte pod názvom ZZN AGRO Pelhřimov, patrila Babišovmu Agrofertu. V decembri 2007 sa firma premenila na akciovú spoločnosť s akciami na majiteľa. O rok neskôr získala európsku dotáciu v programe pre malé a stredné podniky, na ktorú by ako súčasť Agrofertu nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil holding do februára 2017, potom ho vložil do zverenských fondov.