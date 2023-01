VIDEO Naháňačka s políciou sa skončila kaskadérskym kúskom, páchateľ takmer zabil civilistu

JIČÍN – Pokojná novoročná služba sa zmenila pre policajnú hliadku na zbesilú naháňačku. Muži zákona prvého januára náhodne zastavovali vozidlá v rámci cestnej kontroly. Medzi nimi bolo aj vozidlo, ktorého vodič odmietol zastaviť. Začala sa naháňačka, ktorá vyústila do neuveriteľnej scény.

Spočiatku to vyzeralo ako bežný deň v službe. Českí policajti náhodne zastavovali okoloidúce vozidlá pri kruhovom objazde v meste Jičín. Situácia sa zmenila krátko po 14:30, keď vodič automobilu značky Ford Mondeo odmietol zastaviť. Ako informuje Policie ČR, hliadka následne zapla výstražné majáky a na neďalekej Hviezdoslavovej ulici sa snažila automobil zastaviť. Vodič reagoval zvýšením rýchlosti smerom do Máchovej ulice.

Vyskočil z auta

Nasledovala situácia ako z akčného filmu. Vodič automobilu, ktorý bol vo vozidle sám, vyskočil počas jazdy na cestu a rozbehol sa cez lávku a k hrádzi rybníka Knieža. Jeden z policajtov vystúpil z auta a naďalej muža prenasledoval. Utekajúci ani teraz nereagoval na výzvy od polície. Po chvíli sa však mužovi zákona podarilo utekajúceho zastaviť a spacifikovať.

Zranenie

Keď sa policajti s mužom, ktorý mal už vtedy nasadené putá, vrátili po vozidlo do Máchovej ulice, zistili, že automobil tam už nebol. Po tom, ako prenasledovaný vyskočil z auta, vozidlo nekontrolovateľne pokračovalo ďalej k neďalekým garážam. Tam ho zastavil až automobil Škoda Fabia. Po náraze však prešla nohu majiteľovi vozidla (67), ktorý práve do nej nalieval kvapalinu. Mužovi privolali policajti sanitku, ktorá ho previezla do nemocnice.

Na policajnej stanici sa zistilo, prečo sa muž (42) snažil vyhnúť bežnej cestnej kontrole. Jednalo sa o celoštátne hľadaného recidivistu, na ktorého bol vydaný zatykač v meste Mladá boleslav. Okrem tejto skutočnosti mal zakázané šoférovať akýkoľvek dopravný prostriedok. Po vykonanej dychovej skúške bola u páchateľa vylúčená prítomnosť alkoholu. Spacifikovaný vodič odmietol test na psychotropné a omamné látky, ako aj odber biologického materiálu.

Trestné konanie

Mužovi v prípade odsúdenia hrozí odňatie slobody na dva roky nepodmienečne. Voči páchateľovi sa už začalo trestné konanie pre podozrenie zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Okrem toho mu hrozí aj trest z ublíženia na zdraví.