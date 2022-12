Európska únia skresala spotrebu plynu o štvrtinu, aby znížila závislosť od Ruska

BRUSEL/LONDÝN - Európska únia (EÚ) počas novembra aj napriek poklesu teplôt obmedzila spotrebu plynu o štvrtinu. To je ďalší dôkaz, že Únii sa darí znižovať svoju závislosť od energií z Ruska, odkedy Moskva zaútočila na Ukrajinu. Informuje o tom Financial Times (FT).

Predbežné údaje firmy ICIS ukázali, že dopyt v EÚ bol v novembri o 24 % nižší v porovnaní s 5-ročným priemerom. Spotreba podobne klesla aj v októbri. Európske krajiny sa snažia zbaviť závislosti od ruskej ropy a plynu tým, že nachádzajú alternatívne zdroje alebo prijímajú opatrenia na zníženie dopytu. Pomohla im aj netradične teplá jeseň, aj keď v posledných dvoch týždňoch už teploty klesli bližšie k normálnym úrovniam. V Nemecku a Taliansku, čo sú dvaja najväčší spotrebitelia plynu spomedzi členských krajín EÚ, dopyt v novembri padol o 23 %, respektíve o 21 %, uviedla ICIS. Vo Francúzsku a Španielsku klesol o viac než štvrtinu a v Holandsku o vyše tretinu.

Najviac znižuje spotrebu plynu proporčne priemysel, čo je výsledkom cien na trhu, uviedol popredný európsky plynový analytik spoločnosti ICIS Tom Marzec-Manser. Dodal, že vysoké ceny boli stimulom na obmedzenie využívania plynu. Údaje ICIS tiež ukázali, že EÚ a Spojené kráľovstvo v novembri doviezli rekordné mesačné objemy skvapalneného plynu (LNG) a tieto rekordy zrejme opäť prekonajú v decembri. Marzec-Manser sa vyjadril opatrne k plánovanému cenovému stropu na plyn. "Akékoľvek opatrenia na zastropovanie veľkoobchodných cien môžu ohroziť schopnosť Európy zabezpečiť si dodávky LNG, a to nielen počas tejto zimy, ale aj počas budúcej a neskôr. Ak Európa nebude prémiovým globálnym trhom s plynom, spôsobí to zníženie importovaných dodávok v čase, keď to bude potrebovať najviac."