EÚ spolu s WHO pomôže rozšíriť vo svete univerzálne zdravotné poistenie

Galéria fotiek (1) Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus

Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Nikhinson

BRUSEL - EÚ prostredníctvom partnerského programu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) investuje 125 miliónov eur na posilnenie zdravotných systémov, s cieľom rozšíriť univerzálne zdravotné poistenie. Uvádza sa to v správe Európskej komisie (EK).