Vo voľbách do Kongresu USA chýbajú výsledky už len zo štyroch kľúčových štátov

Galéria fotiek (1) Joe Biden o ohrození demokracie pred voľbami

Zdroj: SITA/AP

WASHINGTON – Do výsledkov utorkových volieb do Kongresu Spojených štátov sa musia započítať už len štyri kľúčové štáty. Podľa súčasného stavu majú však republikáni aj demokrati v 100-miestnom Senáte po 48 kresiel. TASR správu prevzala zo stanice CNN a denníka The Guardian.