Sadistický kňaz zo Slovenska: Mužovi odrezal semenník! Lieči sa na psychiatrii, súd ho do väzenia neposlal

Na vine a treste sa obžalovaný dohodol s prokurátorom, vzdal sa teda prejednania prípadu na súde. Obžalovaný aj prokurátor sa vzdali práva na odvolanie. Mužovi hrozilo až 12 rokov väzenia. Na jar sám dobrovoľne nastúpil na sexuologickú liečbu.

Skutok sa podľa súdu stal 17. augusta 2021 popoludní na Chebsku. Obžalovaný prišiel po predchádzajúcej písomnej dohode cez erotický zoznamovací portál do bydliska dvadsaťštyriročného muža, aby mu umiestnil vopred dohodnutý intímny piercing. Poškodenému ale neplánovane odrezal ľavý semenník. Z bytu odišiel bez toho, aby sa staral o zdravotný stav poškodeného, uviedla sudkyňa v rozsudku.Na vec sa prišlo po deviatich dňoch, keď sa poškodený muž kvôli zapálenej rane obrátil na lekára a skončil v nemocnici, kde podstúpil zákrok.

"Obžalovaný nikdy nespochybňoval, že sa zúčastnil na tom pojednávaní, ktoré mu bolo kladené za vinu, že sa zišiel s poškodeným a že v rámci ich stretnutia došlo k odobratiu jedného semenníka. Svojho konania ľutuje a sám dobrovoľne už v marci nastúpil na ochrannú sexuologickú liečbu, ktorá stále pokračuje," povedal novinárom právny zástupca obžalovaného Jaroslav Marek.

Práve zachovanie kontinuity sexuologickej liečby bolo podľa neho hlavnou motiváciou k uzavretiu dohody o vine a treste. Ak by išiel obžalovaný do väzenia, jeho liečba by sa prerušila. Zo správ z psychiatrickej nemocnice, kde sa muž viac ako pol roka lieči, vyplýva, že liečba pokračuje správnym smerom, uviedol obhajca. Správu pochopil tak, že nemožno vylúčiť, že sa muž, ktorý podľa neho trpí poruchou sexuálnej preferencie, raz vylieči.Obžalovaný muž sa tiež ospravedlnil rodine poškodeného a ponúkol satisfakciu. Poškodený požadoval za spôsobenú ujmu 300.000 korún, súd jeho nárok odkázal na občianskoprávne konanie.

Právnik nevedel povedať, či sa jeho klient po prípadnom vyliečení ešte niekedy vráti k pôvodnej činnosti duchovného. "Ťažko povedať, či sa ešte niekedy vráti k svojej predchádzajúcej práci, nie je to len na ňom, ale skôr by som to vylúčil. Nepredpokladáme, že by sa k svojej profesii vracal," dodal Marek.