V ruských bordeloch to vrie! Prostitútky sa bijú o zákazníkov: Vyplakávajú, že boháči im utiekli

Striptízové kluby v Rusku už nie sú to, čo bývali. Christina, ktorá pracuje v jednom z nich, hovorí, že "ešte to nie je katastrofa, ale každým dňom sme k nej bližšie". Ako hovorí novinárovi ruského Life, okrem tohto sa venuje aj spevu. Vyštudovala ako operná speváčka. V súčasnej dobe je aj členkou rockovej kapely. Christina povedala, že ako striptérka pracovala dvakrát do týždňa. Posledný mesiac však robila dvakrát toľko. "Hostí je pomenej, no musím sa nejako uživiť. Mám aj inú prácu, ale tá ma nedokáže zabezpečiť," opisuje svoju situáciu.

Súčasné sumy v takýchto baroch sa dajú porovnať na novinárovi, ktorý robil rozhovor s Christinou. Za dva súkromné tance, hodinovú komunikáciu, štyri whiskey, pár šalátov a koktejlov pre tanečnice, nechal v bare dokopy 20-tisíc rubľov (340 eur).

Takí už odišli

Ďalšia striptérka Victoria, ktorá žije v Moskve, hovorí, že 20-tisíc rubľov za jeden večer je pramálo. Za lepších čias by boli dievčatá radšej, keby k nim podobný hosť ani neprišiel. Takéto sumy boli bezcenné. Podľa Victorie ovplyvnila ich biznis mobilizácia. "Bohatí muži tu už nie sú. Všetci, ktorí na to mali odleteli do zahraničia. Úplne stačilo, keď k nám prišiel aj jeden. Za večer tu nechal toľko peňazí, že dievča, ktoré sa mu venovalo, nemuselo prísť mesiac do práce. Takíto zbohatlíci nechávali dievčatám prepitné aj 100-tisíc rubľov (1 700 eur)," vysvetlila striptérka Victoria.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ako spomína, raz mali jedného zákazníka, o ktorého sa starali tri dni. "Ženy sa pri ňom striedali. V noci pracovali a cez deň spali priamo v klube. Vtedy si zarobila každá jedna striptérka." Mužovi však po troch dňoch prišlo zle a musel byť prevezený do nemocnice. Išli s ním aj dve dievčatá z podniku, aby sa oňho starali. Ten muž tam mal nechať za tri dni jeden a pol milióna rubľov (255 000 eur).

Nová skupina hostí

Bohatých však už nahradila nižšia trieda. Medzi hosťami je dokonca aj viac zdravotne postihnutých či mladých ľudí. Tieto skupiny majú aj menej peňazí, takže ich vo veľkom nerozhadzujú. Prijmy žien klesli podľa Victorie na polovicu. Dokonca sa už aj prestali vyzliekať. Pokiaľ zákazník nezaplatí ani cent navyše, nemá to zmysel.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Väčšina klubov v Rusku má pevnú sadzbu pre striptérky jeden až dvetisíc rubľov. Dva hlavné zárobky sú prepitné a súkromné tance. Prepitné sa zvykne rozdeliť medzi všetkých na smene. "Nie je to spravodlivé. Takéto bočné zárobky od zákazníkov dievčatá častokrát pred nadriadenými radšej taja. Tri tance za cenu jedného sú nič. Tie skúsenejšie dokážu za päť minút odtancovať pri troch stoloch, alebo pri jednom to natiahnuť aj na desať minút," vysvetľuje Victoria.

Nepísané pravidlá

Pred vyhlásením čiastočnej mobilizácie, zarobila striptérka v Rusku zvyčajne 200-250 tisíc rubľov (3 400-4250 eur). V čase krízy je to okolo 100 000 (1 700 eur). Dievčatá, ktorých zárobok klesol pod úroveň, už uvažujú o zmene povolania. Kostýmy si kupujú samé. Rovnako je to aj s pekným telom. Pokiaľ do seba investujú, zarobia viac.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

V niektorých kluboch správcovia rozhodujú o tom, ktorá z dievčat sa k hosťovi priblíži ako prvá. V iných podnikoch je na hosťa okamžite poslaný celý dav. V každom prípade v takomto biznise prežijú len tí najsilnejší. "Konkurencia medzi dievčatami by teoreticky vôbec nemala existovať, ale aj tu funguje ľudský faktor. Stáva sa, že v striptízovom klube prekvitá šikana. Skúsené dievčatá môžu nové doslova vytlačiť," vyjadrila sa na záver Victoria, ruská striptérka z Moskvy.