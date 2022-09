Na Ukrajinu prichádza vlna KORONAVÍRUSU: Hrozí nedostatok kyslíka

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

JERUZALEM - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že súčasná vlna koronavírusu na Ukrajine dosiahne svoj vrchol v októbri, keď zrejme najviac zaťaží tamojší zdravotnícky systém. Uviedol to v pondelok šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra Reuters.