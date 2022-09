Boris Johnson opustil zámok Balmoral: Britská kráľovná vymenovala Trussovú za novú premiérku

LONDÝN - Boris Johnson opustil zámok Balmoral v Škótsku po tom, ako tam v utorok mal podľa očakávaní odovzdať svoju rezignáciu ako premiér do rúk kráľovnej Alžbety II. Informuje o tom denník The Guardian na svojej webovej stránke.

Buckinghamský palác potvrdil, že kráľovná Alžbeta II. prijala rezignáciu Borisa Johnsona. Niekdajší starosta Londýna a minister zahraničných vecí Johnson sa premiérom stal v júli 2019, keď vystriedal Theresu Mayovú.

Britská kráľovná vymenovala Trussovú za novú premiérku

Novozvolená líderka britskej Konzervatívnej strany Liz Trussová sa v utorok oficiálne stala premiérkou. Kráľovná Alžbeta II. ju poverila zostavením vlády vo svojom škótskom sídle Balmoral. Informuje o tom agentúra AP.

Galéria fotiek (4) Britská kráľovná vymenovala Trussovú za novú premiérku

Zdroj: SITA/Jane Barlow/Pool Photo via AP

Doterajšia ministerka zahraničných vecí Trussová vo funkcii premiérky nahradí Borisa Johnsona. V pondelok ho nahradila aj na čele Konzervatívnej strany po vnútrostraníckom hlasovaní, v ktorom zvíťazila nad bývalým ministrom financií Rishim Sunakom. Proces výberu nového predsedu Konzervatívnej strany sa začal v júli po tom, ako Johnson oznámil svoju rezignáciu. Do súboja sa prihlásilo osem kandidátov, dvaja najúspešnejší - Trussová a Sunak - postúpili do záverečného kola.

Trussová od roku 2012 pôsobila na viacerých ministerstvách vo funkcii štátnej tajomníčky či vedúcej rezortu. Ministerkou zahraničných vecí sa stala v novembri 2021. V pondelok po oznámení víťazstva vo vnútrostraníckom hlasovaní sľúbila priniesť riešenia v oblasti rastúcich cien energií a znížiť dane s cieľom zabrániť hospodárskej recesii, píše BBC.

Galéria fotiek (4) Boris Johnson s manželkou Carrie

Zdroj: SITA/Yui Mok/PA via AP

Orbán zagratuloval Trussovej a vyjadril podporu silným maďarsko-britským vzťahom

Maďarský premiér Viktor Orbán zablahoželal v utorok Liz Trussovej, ktorú v priebehu dnešného dňa vymenuje kráľovná Alžbeta II. do funkcie britskej premiérky, oznámil jeho hovorca. Informuje o tom agentúra MTI.

Orbán vo svojom telegrame adresovanom Trussovej uviedol, že vzťahy Maďarska a Británie stoja na pevných základoch a vyznačujú sa vzájomným rešpektom, ako aj spoločnými záujmami a cieľmi. "V dôsledku súčasných výzev je medzinárodne partnerstvo dôležitejšie než kedykoľvek predtým," uviedol Orbán. Zároveň dodal, že maďarská vláda je spoluprácu so Spojeným kráľovstvom odhodlaná ďalej posilňovať. "Maďarsko ostane lojálnym spojencom Británie," uviedol podľa MTI maďarský premiér.

Profil novej britskej premiérky Liz Trussovej

Elizabeth (Liz) Trussová sa narodila 26. júla 1975 v Oxforde v rodine profesora matematiky a zdravotnej sestry. V rokoch 1979 - 1985 žila spolu s rodičmi v škótskom meste Paisley. Štúdium filozofie, politológie a ekonómie absolvovala na Merton College v Oxforde. Počas štúdia sa pripojila k stredoľavicovým liberálnym demokratom. Na konferencii tejto strany v roku 1994 v Brightone sa vyslovila za zrušenie monarchie.

Ku koncu štúdia na univerzite sa jej politické názory posunuli doprava a v roku 1996 vstúpila do Konzervatívnej strany. Po ukončení štúdia pracovala pre spoločnosť Shell a neskôr v telekomunikačnej firme Cable & Wireless. Jej vstup do vysokej politiky je spojený s rokom 2010, keď ju zvolili do britského parlamentu za volebný obvod juhozápadný Norfolk. Členkou britského vládneho kabinetu je od roku 2012 a zastávala v ňom viacero funkcií. Počas vlády Davida Camerona v rokoch 2014 – 2016 pôsobila ako ministerka životného prostredia a vidieka. V referende o brexite v roku 2016 bola na strane zotrvania Spojeného kráľovstva v Európskej únii.

V čase, keď krajinu viedla premiérka Theresa Mayová, šéfovala Elizabeth Trussová ministerstvu spravodlivosti (2016 - 2017) a počas svojej politickej kariéry zastávala tiež post hlavnej tajomníčky ministerstva financií. Keď v júli 2019 do kresla premiéra zasadol Boris Johnson, Trussová sa ujala vedenia rezortu medzinárodného obchodu (2019 – 2021) a bola tiež šéfkou vládneho úradu pre rovnosť príležitosti. Na post ministerky zahraničných vecí nastúpila v septembri 2021.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP Photo/Frank Augstein

Pri vnútrostraníckom hlasovaní konzervatívcov o novom predsedovi, na ktorom sa zúčastnilo 82,6 percent z viac než 160.000 členov strany, Trussová získala 81.326 hlasov. Jej protikandidáta, bývalého ministra financií Rishiho Sunaka, podporilo 60.399 konzervatívcov. Nová líderka britskej Konzervatívnej strany v prejave po zverejnení výsledkov hlasovania sľúbila, že naplní svoje volebné sľuby. Plánuje znížiť dane a zaistiť hospodársky rast krajiny.

Elizabeth Trussová, ktorá je po Margaret Thatcherovej a Therese Mayovej treťou premiérkou krajiny, je vydatá a má dve deti.