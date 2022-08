Vedci v panike, na Zemi bol zaznamenaný najkratší deň v histórii! Pre ľudstvo to môže mať katastrofálne následky

Svetoví experti zostali v panike po tom, ako sa im podarilo zaznamenať najkratší deň v histórii Zeme. Stalo sa tak 29. júna tohto roku. Pre mnohých ľudí to bol deň ako každý iný, no z celkového hľadiska ide o možný problém, uvádza Daily Star. Tento jav nastal preto, lebo kolísanie planét sa neustále zmenšuje, čo môže mať v budúcnosti priam ničivé následky.

Miniatúrnych 1,59 milisekúnd sa 29. júna odchýlilo od bežnej 24-hodinovej rotácie v dôsledku nižšieho kolísania našej planéty. Vedci tvrdia, že ak sa tento proces bude opakovať, dostaneme sa do stavu, že z času budeme musieť odstrániť jednu sekundu. Ide o na prvý pohľad zanedbateľné časové rozpätie, no problém by sa vyskytol prakticky vo všetkom, čo je ovládané nejakým softvérom. Nefungoval by bankový systém ani zdravotníctvo. Mohlo by to dokonca viesť k zlyhaniu satelitov na obežnej dráhe Zeme.

Spinning faster: Earth has recorded its shortest day since scientists began using atomic clocks to measure its rotational speed.

Why is this happening? We check the latest numbers: https://t.co/iD4K9rnaiy



📷: ©https://t.co/K3v8k7bMqJ pic.twitter.com/lLifcY5Vko — timeanddate.com (@timeanddate) July 27, 2022

Záporná sekunda

Webová stránka timeanddate v tejto súvislosti varovala: "Ak bude rýchla rotácia Zeme pokračovať, mohlo by to viesť k zavedeniu vôbec prvej zápornej sekundy. Znamenalo by to, že naše hodiny preskočia jednu sekundu, čo môže potenciálne spôsobiť problémy v IT sektore."

Facebook koncom minulého mesiaca uviedol, že negatívna skoková sekunda môže mať devastačný účinok. "Jej vplyv nebol nikdy testovaný v širokom meradle. Softvéry, ktoré ovládajú časovače a plánovače, by jednoducho prestali fungovať. Zavedenie nových skokových sekúnd je riskantná prax, ktorá spôsobuje viac škody ako úžitku. Je čas zaviesť nové technológie, ktoré ju nahradia." Predchádzajúci najrýchlejší deň bol zaznamenaný 19. júla 2020 (1,47 milisekundy pod 24 hodín). Rekord z 29. júna takmer prekonal tohtoročný 26. júl (1,50 milisekundy pod 24 hodín).