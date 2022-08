Fínsko plánuje obmedziť vydávanie turistických víz pre ruských občanov, hovorí Haavisto

Po vpáde ruských inváznych vojsk na Ukrajinu sa letecká doprava z Ruska do krajín EÚ prerušila. Mnoho Rusov preto začalo využívať Fínsko ako tranzitnú krajinu pre cestovanie po Európe. "Mnohí to považovali za obchádzanie sankčného režimu," povedal Haavisto. Fínsko je v súčasnosti jediným členským štátom EÚ susediacim s Ruskom, ktorý nezaviedol obmedzenia na vydávanie turistických víz pre ruských občanov, píše AFP.

Haavisto povedal, že hoci schengenský režim a fínsky zákon neumožňujú úplný zákaz udeľovania víz na základe štátnej príslušnosti, Fínsko môže znížiť počet vydávaných víz podľa ich kategórie. Fínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok predložilo vláde návrh, ktorý by Fínsku umožnil "uprednostňovať" skupiny žiadateľov, ako sú rodinní príslušníci či študenti, a zároveň znížil počet turistických víz. Haavisto verí, že konečné rozhodnutie o vydávaní víz by mohlo byť známe do konca augusta. Šéf fínskeho rezortu diplomacie tvrdí, že v súčasnosti vstupuje do Fínska mnoho turistov s vízami vydanými inou krajinou v schengenskom priestore. Zdôraznil, aby bolo v tejto veci prijaté rozhodnutie na úrovni EÚ. Fínsko chce o tejto téme diskutovať aj na najbližšom neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ koncom augusta v Českej republike.