Šokujúce odhalenie FBI: Huawei je schopný nabúrať sa do jadrového arzenálu USA

Pagoda, ako súčasť novej čínskej botanickej záhrady, by bola strategicky umiestnená na jednom z najvyšších bodov vo Washingtone D.C. a len 3,2 km od Kapitolu. Bolo by to ideálne miesto pre zber údajov, uviedlo CNN. Zarážajúce bolo aj to, že čínski predstavitelia chceli pagodu postaviť z materiálov dodaných do USA v diplomatických vreciach, ktoré americká colná kontrola nemohla preskúmať. Federálni predstavitelia napokon od projektu v tichosti ustúpili ešte pred začatím samotnej výstavby. Sú totiž toho názoru, že za posledných desať rokov výrazne stúpla čínska špionáž na pôde USA.

Huawei pokrylo stredozápad

Medzi najznepokojujúcejšie odhalenia FBI patrilo čínske zariadenie Huawei na strechách vysokých budov na stredozápade USA v blízkosti vojenských základní. Zariadenie malo byť schopné zachytiť a narušiť tajnú komunikáciu ministerstva obrany a strategického velenia, ktoré dohliada na jadrové zbrane. Hoci tieto obavy Spojených štátov sú verejne známe, počiatky siahajú ešte do čias prezidenta Obamu, proti Číne sa nikdy nespustilo oficiálne vyšetrovanie.

Zdroje oboznámené s problematikou tvrdia, že z technického hľadiska je neuveriteľne ťažké dokázať, či daný balík údajov bol odcudzený a odoslaný do zahraničia. Čínska vláda dôrazne popiera akékoľvek snahy o špehovanie USA. Huawei vo vyhlásení pre CNN poprelo, že jeho vybavenie je schopné prevádzky v akomkoľvek komunikačnom spektre pridelenom ministerstvu obrany. Viaceré zdroje oboznámené s vyšetrovaním však tvrdia, že zariadenie Huawei má schopnosť zachytiť nielen komerčnú bunkovú prevádzku, ale aj vysoko obmedzené rádiové vlny používané armádou.

Federálna komisia pre komunikáciu nakoniec iniciovala pravidlo, ktoré účinne zakázalo malým telekomunikačným spoločnostiam používať Huawei a niekoľko ďalších značiek čínskych zariadení. V roku 2020 Kongres schválil odstránenie čínskej mobilnej technológie Huawei v rozsiahlych vidieckych oblastiach USA. Prešli dva roky, no odstránené nebolo žiadne z týchto zariadení.

Už počas Obamovej administratívy agenti FBI monitorovali znepokojivý obraz pozdĺž úsekov diaľnice I-25 v Colorade a Montane a na tepnách do Nebrasky. Silne zaťažený úsek spája niektoré z najutajovanejších vojenských základní v USA vrátane jadrových zbraní.

Politika Číny?

Po celé roky malí poskytovatelia telekomunikačných služieb na vidieku nainštalované lacnejšie smerovače čínskej výroby a ďalšie technológie na vysielače. Vo veľkej časti týchto riedko osídlených oblastí na západe sú menší dopravcovia jedinou možnosťou na pokrytie signálu. Mnohí z nich sa obrátili na Huawei so žiadosťou o lacnejšie a spoľahlivé vybavenie. Obzvlášť znepokojujúce bolo, že spoločnosť Huawei bežne predávala lacné vybavenie vidieckym poskytovateľom v prípadoch, ktoré sa zdali byť pre Huawei nerentabilné, ale aj napriek tomu umiestnili svoje vybavenie v danej lokalite. Problém bol len v tom, že to bolo v blízkosti voejnských základní.

Kontrola dopravy

Okolo roku 2014 začala spoločnosť Viaero montovať na svoje veže monitorovacie kamery s vysokým rozlíšením. S desiatkami kamier umiestnených po diaľnici I-25, poskytovali kamery nepretržité monitorovanie oblasti 24/7. Okrem toho ale neúmyselne zachytávali pohyb americkej vojenskej techniky a personálu, čo dávalo Pekingu možnosť sledovať vzorec činnosti medzi sériou prísne strážených vojenských základní. Niektoré kamery boli spustené cez spoločnosť Huawei.

Generálny riaditeľ spoločnosti Viaero Frank DiRico povedal, že mu nikdy nenapadlo, že by kamery mohli predstavovať riziko pre národnú bezpečnosť USA. "V oblastiach, ktoré pokrývame, je veľa raketových základní. Je tam určitá vojenská aktivita. Nikdy sa však na nás nikto neobrátil so žiadosťou, aby sme spravili zmeny alebo zariadenia úplne odstránili," povedal.