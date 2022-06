Máte české bankovky? POZOR, o pár hodín definitívne končia a už s nimi nezplatíte

Česi ku konci júna sťahujú z obehu bankovky s tenkým strieborným pásikom. Od júla sa totiž ich platnosť končí. Upozornil na to portál tn.nova.cz.

„K 30. júnu 2022 sa skončí platnosť týchto vzorov bankoviek: 100 Kč vzorov 1995 a 1997, 200 Kč vzorov 1996 a 1998, 500 Kč vzorov 1995 a 1997, 1000 Kč vzoru 1996 a 2000 Kč vzorov 1996 a 1999,“ uviedla Česká národná banka na svojom webe.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČNB

Bankovky môže mať doma aj veľa Slovákov, ktorí buď žijú v pohraničných oblastiach a do Česka cestujú napríklad na nákupy, alebo chodia do krajiny pracovať. V prípade, že ste Českú republiku navštívili ako turista, mali by ste sa dobre popozerať, či vám náhodou nezostala niekde spomínaná bankovka s tenkým prúžkom. Zaplatiť s ňou síce už nemôžete, ale do 30. júna 2024 vám ich v vymenia niektorých českých bankách.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČNB

V čom sú iné?

Bankovky najľahšie podľa ČNB rozlíšite na základe šírky strieborného pruhu, čo je ochranný prvok, ktorý vertikálne pretína bankovku. Rozdiel je aj v tom, že pásik je nielen tenší, ale pri naklonení sa jeho farba nemení. Na rozdiel od toho pásik na bankovkách, ktoré ostávajú v obehu, je nielenže hrubší, ale pri naklonení sa jeho farba mení z hnedo-fialovej na zelenú. Odlišné sú aj niektoré ďalšie ochranné prvky.