Au, to bude bolieť! Vodič luxusného Ferrari narazil do stĺpa: Ostalo mu zničnené auto a pokuta

Galéria fotiek (4) Nehoda Ferrari

Zdroj: Týdeník Policie

KARLOVÉ VARY - Vlastniť luxusné auto to nie je len tak! Presvedčil sa o tom aj 31-ročný vodič, ktorý v piatok nezvládol riadenie a narazil do stĺpa. Nehoda sa, naštatie, zaobišla bez zranení, no za to s mastnou škodou.