Osoby nakazené opičími kiahňami by sa mali izolovať aspoň 21 dní

BERLÍN - Osoby, ktoré sa nakazia opičími kiahňami, by mali podstúpiť najmenej 21-dňovú izoláciu. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach v Brémach, kde sa zúčastňuje na zasadnutí nemeckej lekárskej komory. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.

Lauterbach doplnil, že podmienkou ukončenia izolácie je, aby infikované osoby nemali žiadne symptómy. Izolácia v rozsahu 21 dní sa "naliehavo odporúča" aj pre kontaktné osoby nakazených. "V raných fázach epidémie je potrebné reagovať tvrdo a skoro," povedal Lauterbach. Dané odporúčanie prijal rezort zdravotníctva v súčinnosti s Inštitútom Roberta Kocha (RKI). Dôkazy o infekciách už hlásili viaceré spolkové krajiny vrátane Saska-Anhaltska, Bádenska-Württemberska, Berlína a Bavorska. Zároveň prebieha analýza vzoriek ďalších osôb a dohľadávanie kontaktov nakazených.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že dosiaľ má informácie o 250 prípadoch opičích kiahní v 16 štátoch sveta. Tento počet potvrdených prípadov a podozrení na nákazu sa však týka len krajín, kde sa toto vírusové ochorenie predtým pravidelne nevyskytovalo, poznamenala v utorok v Ženeve Rosamund Lewisová z núdzového programu WHO pre kiahne.

Ako povedala, aktuálne prípady opičích kiahní síce vzbudzujú obavy, avšak riziko pre širšiu verejnosť je nateraz nízke. "Toto šírenie je možné zastaviť," ubezpečila. Ešte v pondelok uviedla, že opičie kiahne sú známe už najmenej 40 rokov a niekoľko prípadov sa prostredníctvom cestujúcich z endemických regiónov objavilo za posledných päť rokov aj v Európe. Je to však prvýkrát, čo WHO eviduje prípady v mnohých krajinách súčasne a u ľudí, ktorí necestovali do oblastí s endemickým výskytom tejto choroby v Afrike.

Denník Die Welt píše, že hoci sa zistené prípady opičích kiahní momentálne týkajú hlavne mužov, ktorí mali pohlavný styk s mužmi, prenos ochorenia je v zásade možný aj pri úzom kontakte cez kontaminované materiály. Prenos choroby vzduchom však na rozdiel od nového koronavírusu nehrá takmer žiadnu rolu.

Vírus opičích kiahní podľa údajov zdravotníckych orgánov spôsobuje väčšinou len mierne príznaky, ako napríklad horúčku, bolesti hlavy a svalov a vyrážky na koži. V ojedinelých prípadoch však môže dôjsť aj k ťažkému priebehu choroby či dokonca k smrti. V dôsledku prekonania ochorenia môžu ľuďom na tele zostať jazvy a zriedkavým následkom môže byť aj oslepnutie.