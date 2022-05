Nemecko v rámci prevencie objednalo 40-tisíc dávok vakcín proti opičím kiahňam

"To, či tak budeme musieť urobiť, ešte v súčasnosti nie je známe," povedal v utorok nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach. Jedna vakcína môže podľa neho zabrániť nákaze a takisto zastaviť nástup ochorenia alebo ho oddialiť. Nemecko si objednalo vakcíny od spoločnosti Bavarian Nordic so sídlom v Dánsku, spresňuje Reuters.

Lauterbach podľa Der Spiegel nepredpokladá, že by sa z nákazy opičími kiahňami v Nemecku stal rozsiahly problém v oblasti zdravotníctva. "To, čo teraz s opičími kiahňami zažívame, nie je začiatok novej pandémie," povedal. Aj napriek tomu je podľa jeho slov potrebné pristupovať k súčasným ohniskám nákazy s vážnosťou. Osoby, ktoré sa nakazia opičími kiahňami, by mali podľa Lauterbacha podstúpiť najmenej 21-dňovú izoláciu. Minister doplnil, že podmienkou ukončenia izolácie je, aby infikované osoby nemali žiadne symptómy.

Izolácia v rozsahu 21 dní sa "naliehavo odporúča" aj pre kontaktné osoby nakazených. "V raných fázach epidémie je potrebné reagovať tvrdo a skoro," povedal Lauterbach. Dané odporúčanie prijal rezort zdravotníctva v súčinnosti s Inštitútom Roberta Kocha (RKI). Dôkazy o infekciách opičích kiahní už hlásili viaceré spolkové krajiny vrátane Saska-Anhaltska, Bádenska-Württemberska, Berlína a Bavorska. Zároveň prebieha analýza vzoriek ďalších osôb a dohľadávanie kontaktov nakazených.