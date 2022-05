Studená sprcha pre Zelenského: Ukrajina podľa Francúzska nevstúpi do EÚ skôr ako o 15 či 20 rokov

Francúzsky politik tak schladil nádeje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina sa po invázii Ruska rýchlo začlení do EÚ. "Musíme byť úprimní. Ak niekto povie, že Ukrajina sa stane členom EÚ o šesť mesiacov, alebo o rok či o dva, klame," povedal Beaune pre rozhlasovú stanicu Radio J. "Bude to zrejme o 15 či 20 rokov, bude to trvať dlho," dodal. "Nechcem v Ukrajincoch vyvolávať žiadne ilúzie, ani tvrdiť im klamstvá," uviedol štátny tajomník. A zopakoval návrh prezidenta Emmanuela Macrona vytvoriť voľnejšie "Európske politické spoločenstvo", ktoré môže pomôcť Ukrajine skôr vstúpiť do EÚ.

Galéria fotiek (4) Emmanuel Macron sa stal znovu prezidentom Francúzska

Zdroj: SITA/AP Photo/Lewis Joly

Zelenskyj takéto kompromisy odsúdil

Tento návrh prijal Zelenskyj chladne. V sobotu "takéto kompromisy" odsúdil a trval na okamžitom začatí prístupového procesu, ktorý povedie k úplnému členstvu Ukrajiny v EÚ. Beaune však uviedol, že Macronov návrh nie je "alternatívou k členstvu v európskom politickom spoločenstve. Nebráni neskoršiemu členstvu v Únii".

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Podľa Macronovho plánu "by malo existovať voľné, širšie zoskupenie (štátov) v Európe a mohlo by získavať z európskeho rozpočtu financie na obnovu a oživenie týchto štátov, ich spoločností a ekonomík", dodal Beaune. Aj ďalší lídri v EÚ prejavili málo ochoty rýchlo prijať za člena Ukrajinu, ktorej prozápadné túžby sú vnímané ako hlavný dôvod, prečo tam ruský prezident Vladimir Putin začal 24. februára inváziu. O Macronovom nápade vytvoriť "Európske politické spoločenstvo" budú lídri debatovať na summite EÚ koncom júna.