Európska komisia si posvietila na ruských oligarchov: Vydala nové pravidlá o sankciách

Galéria fotiek (1) Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders

Zdroj: SITA/John Thys, Pool via AP

BRUSEL - Európska komisia v stredu predstavila nové pravidlá, ktoré by ruským oligarchom sťažili vyhýbanie sa sankciám. Otvorili by tiež cestu ku konfiškácii ich finančných aktív, ktoré by mohli byť následne použité na obnovu Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP.