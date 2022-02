V čase veľkého napätia prehovoril sám Putin: Sú to obyčajné cvičenia a nie hrozba, zopakoval ruský prezident

"Práve teraz sme svedkami zhoršovania situácie" na východe Ukrajiny, uviedol Putin na tlačovej konferencii s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Moskve. Podľa ruskej agentúry TASS Putin zdôraznil, že vláda v Kyjeve si musí sadnúť za rokovací stôl s lídrami separatistov v Donbase a dohodnúť sa na riešení tohto konfliktu, a to "čím skôr, tým lepšie".

Rozsiahle ruské vojenské cvičenia nie sú hrozbou

Šéf Kremľa tiež zopakoval, že rozsiahle ruské vojenské cvičenia neďaleko ukrajinských hraníc z posledných týždňov nie sú hrozbou. "Tieto cvičenia sú výlučne obranného charakteru a neohrozujú nikoho," citovala AFP Putina, ktorý podľa svojho hovorcu bude v sobotu osobne dohliadať na manévre ruských síl strategického určenia, zahŕňajúce odpálenie balistických a riadených striel.

Rusko je pripravené na rozhovory

Putin okrem toho uviedol, že Rusko je pripravené na rozhovory s USA a NATO len v takom prípade, že budú zahŕňať aj bezpečnostné požiadavky Moskvy. K tým patria prísľuby ďalšieho nerozširovania NATO smerom na východ a stiahnutie jednotiek USA zo strednej a východnej Európy.

Putin sa stretol s Lukašenkom

Doplnil tiež, že s Lukašenkom hovoril o "konsolidácii spoločného obranného priestoru Ruska a Bieloruska a zhodol sa s ním, že obe krajiny budú naďalej podnikať kolektívne opatrenia na ochranu svojej bezpečnosti "vo svetle rastúcej vojenskej aktivity krajín NATO pri vonkajších hraniciach Zväzového štátu Ruska a Bieloruska".

Minister obrany USA vyzval v telefonáte ruského partnera na "deeskaláciu" krízy

Americký minister obrany Lloyd Austin vyzval v piatok v telefonáte ruského ministra obrany Sergeja Šojgua na zmiernenie vyostrenej ukrajinskej krízy. Západní predstavitelia totiž tvrdia, že Moskva stále zhromažďuje vojakov okolo susednej Ukrajiny, aj keď ohlásila opak – že časť ich už stiahla. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP. Austin v telefonickom rozhovore so Šojguom "vyzval na deeskaláciu, návrat ruských síl obkolesujúcich Ukrajinu na svoje pôvodné, domáce základne a na diplomatické riešenie" krízy, uviedol Pentagón v oznámení po telefonáte.

Americký minister v piatok na návšteve Varšavy vyhlásil, že Washington zaznamenáva "ďalších" ruských vojakov presúvajúcich sa do pohraničnej oblasti pri Ukrajine, čo je v rozpore s predchádzajúcim oznámením Moskvy, že vojakov sťahuje. "Hoci Rusko oznámilo, že sťahuje svoje sily naspäť na základne, ešte sme nič také nezaznamenali. V skutočnosti vidíme presúvať sa do tej pohraničnej oblasti ďalších vojakov," varoval Austin vo Varšave po boku poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka.

Západ a Ukrajina sa obávajú, že Rusko chce podniknúť útok na suseda, pričom využije dezinformácie ako zámienku na inváziu. Moskva v posledných týždňoch zhromaždila popri Ukrajine vyše 100.000 vojakov, ďalší podľa spravodajských informácií pribúdajú a to zhoršilo krízu aj medzi Západom a Kremľom.

Vojenský konflikt by bol pre Európu katastrofálny

Ak by rusko-ukrajinská kríza prerástla do vojny, bolo by to "katastrofálne". Uviedol to v piatok generálny tajomník OSN António Guterres počas svojho vystúpenia na otváracom ceremoniáli Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, na ktorej sa Moskva tento rok nezúčastňuje. Informovala o tom agentúra AFP. "V súvislosti s koncentráciou ruských jednotiek v blízkosti hraníc Ukrajiny som hlboko znepokojený narastajúcim napätím a zvýšenými špekuláciami o vojenskom konflikte v Európe. Stále si myslím, že sa to nestane. Ale ak by k tomu došlo, bolo by to katastrofálne," povedal Guterres účastníkom konferencie.

K diplomacii podľa jeho slov neeexistuje žiadna alternatíva. Guterres takisto vo svojom príhovore svetových politikov varoval, že hrozba pre globálnu bezpečnosť je teraz "zložitejšia a pravdepodobne vyššia" ako počas studenej vojny, píše agentúra DPA.Organizátor medzinárodnej konferencie v bavorskej metropole Wolfgang Ischinger označil tohtoročný ročník za "najdôležitejší" počas 14 rokov organizovania tohto podujatia pod jeho vedením.

Na konferencii chýbajú zástupcovia Ruska

V poradí 58. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa začala v piatok a potrvá do nedele. Jednou z jej hlavných tém je ukrajinská kríza a napäté vzťahy Západu a Ruska. Medzi účastníkmi sú okrem Guterresa aj americká viceprezidentka Kamala Harrisová, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Naopak, chýbajú zástupcovia Ruska.

Rusko má na Ukrajine a v jej okolí 169-tisíc až 190-tisíc vojakov

Ukrajinu ohrozuje 169.000 až 190.000 vojakov a príslušníkov bezpečnostných síl pod velením Ruska, oznámil v piatok americký veľvyslanec pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Michael Carpenter. Citovala ho tlačová agentúra DPA. "Kolegovia, toto je najväčšia vojenská mobilizácia v Európe od druhej svetovej vojny," povedal veľvyslanec Carpenter na zasadnutí OBSE vo Viedni.

Do súčasného odhadu sú zahrnutí vojaci v pohraničných oblastiach Ruska, v Bielorusku a na ukrajinskom polostrove Krym anektovanom Ruskom, spresnil zástupca Washingtonu. Do odhadu sú započítané aj ďalšie ruské bezpečnostné sily v týchto oblastiach, ako aj proruskí separatisti na východe Ukrajiny. Koncom januára sa odhadoval počet príslušníkov síl pod ruskou kontrolou na približne 100.000.