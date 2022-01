Európa čelí hrozbe dvojitej epidémie, na kontinent sa vrátila ďalšia choroba

BRUSEL - Po tom, čo vlani takmer vymizla, sa tento rok chrípka vrátila do Európy rýchlejšie, než sa očakávalo. U odborníkov to vyvoláva obavy z dvojitej epidémie chrípky a covidu-19, kedy sa prudko zvýši počet infikovaných oboma chorobami súčasne, uviedla dnes agentúra Reuters. Zároveň nie je jasné, do akej miery budú vakcíny proti chrípke účinné voči vírusovému kmeňu, ktorý tento rok koluje.

Uzávery, rúška a rozostupy, ktoré sa v Európe stali normou počas pandémie covidu-19, minulú zimu dočasne odstránili chrípkový vírus, ktorý podľa údajov Európskej únie ročne zabije asi 650 000 ľudí na celom svete. Prax sa ale zmenila a krajiny prijímajú menej prísne opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu s ohľadom na rozšírené očkovanie proti covidu. Od polovice decembra ale koluje v Európe viac chrípkových vírusov, než sa očakávalo, uviedlo tento mesiac Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Veľký nárast oproti minulému roku

Podľa údajov ECDC a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v decembri počet prípadov chrípky na európskych jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) neustále rástol. V poslednom týždni roka dosiahol vrchol 43 prípadov. To je výrazne menej ako pred pandémiou, kedy napríklad v roku 2018 bolo na JIS-kách v priemere viac než 400 prípadov chrípky týždenne. Je to však veľký nárast oproti minulému roku, keď ECDC za celý december na jednotkách intenzívnej starostlivosti zaznamenalo iba jeden prípad chrípky.

Návrat vírusu by mohol byť začiatkom neobvykle dlhej chrípkovej sezóny, ktorá by sa mohla pretiahnuť až do leta, povedal agentúre Reuters hlavný expert ECDC na chrípku Pasi Penttinen. "Ak začneme rušiť všetky opatrenia, mám v súvislosti s chrípkou veľkú obavu. Vzhľadom na to, že sme mali tak dlhý čas takmer nulovú cirkuláciu v európskej populácii, možno sa odkloníme od bežných sezónnych vzorcov."

Podľa údajov, ktoré minulý týždeň zverejnilo francúzske ministerstvo zdravotníctva, sa vo Francúzsku tri regióny, vrátane toho parížskeho, stretávajú s chrípkovou epidémiou. Ďalšie štáty sa nachádzajú vo fáze pred epidémiou. Francúzsko počas tohtoročnej chrípkovej sezóny už zaznamenalo 72 závažných prípadov chrípky a šesť úmrtí. Situáciu ďalej komplikuje fakt, že dominantným kmeňom chrípky, ktorý tento rok koluje, je vírus A(H3), ktorý obvykle spôsobuje ťažšiu formu ochorenia u starších ľudí.

Dostupné vakcíny nie sú optimálne

Penttinen uviedol, že na konečné hodnotenie vakcín proti chrípke je ešte príliš skoro, pretože na analýzu reálneho stavu je potrebný väčší počet chorých. Laboratórne testy však ukazujú, že vakcíny dostupné v tomto roku nebudú proti vírusu A(H3) "optimálne". Dôvodom je predovšetkým to, že vlani, keď sa rozhodovalo o zložení vakcín, cirkulovalo veľmi málo vírusov alebo necirkulovali vôbec žiadne, takže pre výrobcov vakcín bolo ťažšie predpovedať, ktorý kmeň bude v nadchádzajúcej chrípkovej sezóne dominantný. Vakcíny proti chrípke sa každoročne upravujú, aby boli čo najúčinnejšie proti neustále sa meniacim vírusom.