KORONAVÍRUS Vakcína mala niesť zodpovednosť za úmrtia mladých mužov: Pravda je však iná!

Na britských ostrovoch nie sú na tom lepšie ani staršie ročníky. Mladiství od 16 do 17 rokov sú na tom len o niečo lepšie. Do konca minulého roka sa dali dve tretiny zaočkovať aspoň raz, a necelá polovica absolvovala už dve dávky, uvádza sa MailOnline. Toto všetko sa deje počas boja s omikronom, ktorý postihol britské ostrovy vo veľkej miere.

Strach z ochorenia srdca

Rodičia sa boja o svoje deti najmä kvôli tomu, že vakcinácia je spájaná s niekoľkými prípadmi myokarditídy (zápalové ochorenie srdcového svalu). Prejavuje sa to bolesťou na hrudníku, dýchavičnosťou, búšením srdca a nevoľnosťou. Najčastejšou príčinou jej vzniku je vírusová infekcia. Dôvody môžu byť rôzne. Buď je telo poškodené vírusom, ktorý prenikol až do srdca, alebo imunitný systém bojuje s vírusom a nenapadá len škodlivé bunky, ale aj tie zdravé srdcové.

V roku 2017 bolo vo Veľkej Británii hospitalizovaných v nemocniciach približne 2 000 pacientov s týmto ochorením. Muži majú pritom väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť na myokarditídou. Spôsobovať to môže mužský hormón testosterón. Brzdí bunky v tele a to tak, že brzdí bunky v tele, ktoré by mohli bojovať proti zápalu. Doktor Sam Mohiddin, kardiológ z Barts Heart Center v Londýne, sa vyjadril, že "u mladších mužov existuje nápadná predispozícia pri vzniku myokarditídy, čo môže súvisieť s vyššou hladinou hormónov. Srdcové problémy sa u nich môžu objaviť asi desať dní od vypuknutia infekcie, no zhruba 90 percent pacientov sa z toho dostane".

Vakcíny od dvoch spoločností

Vo Veľkej Británii je myokarditída u dospievajúcich mužov spojená s dvomi vakcínami proti koronavírusu. Ide o Pfizer (podávaná mladistvým) a Modernu (posilňovacia dávka pre osoby staršie ako 18 rokov). Zaujímavé však je, že po rôznych aférach je vakcína AstraZeneca v tomto prípade bezpečná. Keď Spojené kráľovstvo oznámilo na jeseň svoj plán na očkovanie miliónov žiakov a študentov, hovorilo sa, že zo zdravotného hľadiska to bude len minimálny prínos. "Covid sa prejaví ako vážna infekcia pri mladých zdravých ľuďoch len zriedka," informoval jeden z hlavných lekárov v boji proti koronavírusu na britských ostrovoch Chris Whitty.

Hlavným dôvodom bolo, aby sa školy už nezatvárali a nezrušilo sa opäť prezenčné vzdelávanie. Obavy zo srdcového ochorenia u chlapcov sa objavili, keď údaje z USA a Izraela naznačili, že vakcína proti koronavírusu je u mladistvých chlapcov dvakrát silnejší spúšťač v prípade vzniku ochorenia myokarditídy. Dôležité je však dodať, že viditeľné problémy sa začali prejavovať až po druhej dávke spomínaných vakcín. Aj z tohto dôvodu sa spočiatku vo Veľkej Británii ponúkala pre mladistvých len jedna dávka.

Netreba sa obávať?

Najnovšia štúdia však toto tvrdenie vyvracia do poslednej bodky. V správe zverejnenej minulý mesiac vedci z univerzít v Edinburghu a Oxforde zistili, že v každých milión dávkach, kedy je osobám vo veku 16 až 40 rokov v Spojenom kráľovstve podávaná vakcína Pfizer, boli zaznamenané iba tri prípady myokarditídy. To je v podstate rovnaké, ako u zdravej populácie, ktorá sa nenachádza v stave pandémie. Samotný koronavírus bol zodpovedný za približne desať prípadov myokarditídy na milión infekcií. V prípade podania vakcíny od spoločnosti Moderna to bolo mierne vyššie – asi 15 prípadov na milión dávok. Hoci sa štúdia nezamerala špecificky na dospievajúcich, výskumníci uviedli, že zistenia sú "upokojujúce" pre každého, kto sa chce dať zaočkovať. Riziká vzniku myokarditídy spôsobenej vakcínou Covid sú také malé, že je rovnako pravdepodobné, že sa u vás rozvinie po bodnutí včelou alebo pri užívaní penicilínu, ktorý je považovaný za jeden z najbezpečnejších liekov na svete. Dr Mohiddin hovorí: "Mojím odkazom pre znepokojených rodičov by bolo, že riziko nezaočkovania tínedžerov je väčšie ako očkovanie – najmä vtedy, keď sa u nás šíri viac infekčnejší omikron".

Druhá dávka príliš skoro

Podľa Agentúry pre reguláciu liekov a zdravotníckych produktov, ktorá monitoruje bezpečnosť liekov v Spojenom kráľovstve, bolo do 21. decembra minulého roka zaznamenaných 566 hlásení o myokarditíde naprieč všetkými vekovými kategóriami. Väčšina sa zotavila v priebehu niekoľkých týždňov, bez silnej liečby a lekárskeho ošetrenia. Boli zaznamenané štyri úmrtia. Jedným z dôvodov, prečo sa miera myokarditídy spájaná s očkovaním proti koronavírusu v Spojenom kráľovstve prejavuje v oveľa nižších číslach je fakt, že medzi dávkami je rozdiel osem až 12 týždňov, v porovnaní s tromi týždňami v Izraeli a USA. Odborníci sa domnievajú, že to môže znížiť riziko poškodenia srdcových buniek.

"Podávanie vakcín v krátkom rozmedzí sa zdá byť oveľa vyšším rizikom vypuknutia myokarditídy ako ich dávkovanie vo väčšom časovom horizonte," hovorí profesor Adam Finn, vedúci Bristolského detského očkovacieho centra. "Riziko myokarditídy po očkovaní je veľmi zriedkavé a dokonca aj medzi tými, ktorí ju dostanú, sa väčšina úplne uzdraví." Profesor Guido Pieles, špecialista na vrodené srdcové problémy z Bristol Heart Institute, hovorí, že dve americké štúdie, do ktorých bolo zapojených asi 100 detí, zistili, že až 90 percent tých, ktorí boli prijatí do nemocnice kvôli myokarditíde vyvolanej očkovaním, mali zistené zjazvenie srdcového svalu. Ako ďalej uvádza, zatiaľ nie je jasné, či sa to lieči samo, alebo spôsobuje problémy v neskoršej fáze života. " Napriek tomu sa deti a mladiství naozaj nemusia báť. Výskyt myokarditídy vyvolanej vakcináciou alebo samotným covidom je extrémne zriedkavý," dodáva na záver.