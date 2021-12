KORONAVÍRUS Český kandidát na šéfa zdravotníctva: Povinné očkovanie nie je správna cesta

"Témou číslo jeden bol covid. Oboznámil som prezidenta s tým, že za absolútne zásadné považujem posilnenie kapacít PCR testovania ako kľúčovej metódy. Informoval som ho o našom postoji k protilátkam, že pracovná skupina pripravuje zmenu metodiky. Informoval som aj o tom, že povinné plošné očkovanie nepovažujem za správnu cestu," povedal po stretnutí s prezidentom Válek.

Ako pripomínajú Novinky.cz, v piatok začala platiť vyhláška o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí nad 60 rokov a vybrané profesie. Válek v reakcii na to uviedol, že vyhláška bude po diskusii so zákonodarcami novej vládnej koalície "modifikovaná".

So Zemanom sa tiež zhodli, že Česko sa musí naučiť s covidom žiť. Kandidát na ministra tiež vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať treťou dávkou, pre seniorov by vraj mala byť dostupnejšia – zaočkovať by ich tak mohli aj priamo doma. Dvojica sa však nezhovárala iba o témach súvisiacich s pandémiou, ale napríklad aj o posilnení kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v Česku či zlepšení zdravia seniorov.

Prezident sa počas posledných dvoch týždňov stretol so všetkými kandidátmi na ministrov v novej vláde, ktorým to umožnili okolnosti. V pondelok by mal Zeman prijať designovaného premiéra Petra Fialu (ODS), aby sa dohodli na termíne vymenovania kabinetu. Prezident opakovane avizoval, že sa nechystá vymenovať kandidáta na ministra zahraničných vecí Jana Lipavského z hnutia Piráti. Fiala to však odmieta, v dôsledku čoho možno očakávať spor, píšu Novinky.cz.

Pražský hrad v piatok potvrdil, že Zeman do vznikajúcej vlády Lipavského nevymenuje. Dôvodom je jeho údajná nedostatočná kvalifikácia, ako aj postoj k spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky.