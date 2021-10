Babiš bude mať na pár týždňov pokoj: Kauza Čapí hnízdo na mŕtvom bode, končiaci premiér získal krytie

PRAHA - Dosluhujúci český premiér Andrej Babiš (ANO) získal minulý týždeň vo voľbách do Poslaneckej snemovne nový poslanecký mandát, takže kauza Bocianie hniezdo, v ktorej je obvinený z dotačného podvodu, bude niekoľko týždňov stáť v mŕtvom bode.

Ako podľa webu Novinky.cz informoval hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala, Babiš získal vo voľbách nový poslanecký mandát a je ním krytý, teda má novú imunitu. Tento mandát je "nezávislý od toho predchádzajúceho, takže voči nemu nemožno momentálne robiť žiadne úkony."

"V dohľadnej dobe bude prokurátor žiadať Poslaneckú snemovňu o (Babišovo) vydanie na pokračovanie trestného stíhania," dodal Cimbala. Konkrétny termín podania žiadosti zatiaľ nepozná. Nateraz nie je jasné, či dozorujúci žalobca Jaroslav Šaroch bude žiadosť o Babišovo vydanie posielať dosluhujúcej Snemovni, alebo počká na ustanovenia novej, ktorá vzišla z nedávnych volieb. Cimbala označil druhú možnosť za pravdepodobnejšiu.

Babiš ešte svoj postoj neoznámil

Ako sa k chystanej novej žiadosti o svoje vydanie Babiš postaví, to doteraz neoznámil. Komentovať to nechcel ani jeho obhajca. "S klientom som to ešte neriešil, nemôžem sa k tomu vyjadriť," povedal podľa Noviniek.cz premiérov advokát Michael Bartončík.

Pražská hospodárska kriminálka viní premiéra a bývalú manažérku spoločnosti Farma Bocianie hniezdo a niekdajšiu Babišovu poradkyňu Janu Nagyovú (predtým Mayerovú) z rozsiahleho finančného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ pri výstavbe multifunkčného areálu Bocianie hniezdo pri Olbramoviciach. Obom ich hrozia až desaťročné tresty.

V polovici septembra kriminalisti navrhli oboch menovaných obžalovať. Štátny zástupca Šaroch potom dostal od nadriadeného mesačnú lehotu na svoje rozhodovanie, ktorá uplynie na budúci týždeň - 18. októbra. Podľa Noviniek.cz však nemožno očakávať, že dovtedy Snemovňa stihne Babiša vydať na pokračovanie v stíhaní. Babiš a Nagyová akúkoľvek vinu od začiatku odmietajú.