Vlak vo Francúzsku zrazil na trati troch migrantov: Nepochopiteľné, prečo tam ležali

PARÍŽ - Traja migranti prišli v utorok ráno o život, keď do nich na juhozápade Francúzska vrazil vlak. Migranti zo zatiaľ neznámych dôvodov ležali na trati, informovala miestna polícia.

K tragickej udalosti došlo okolo 05.00 h pri obci Saint-Jean-de-Luz, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc so Španielskom, uviedla agentúra Reuters.

Do migrantov ležiacich na trati narazil vlak smerujúci z mesta Hendaye do Bordeaux. Traja z nich zomreli priamo na mieste a štvrtého previezli do nemocnice s ťažkými zraneniami.

Dve obete pochádzali z Alžírska, u zvyšných nie je krajina pôvodu známa. Francúzsko-španielske pohraničie je oblasťou zvýšeného pohybu migrantov.

Podľa starostu jednej z neďalekých obcí obete, ktoré boli v mladšom dospelom veku, zrejme na trati odpočívali alebo spali. Prípad začala vyšetrovať miestna polícia v spolupráci s prokuratúrou.