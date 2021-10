Politikov sa v predvolebnej debate ČT pýtala umelá inteligencia Matylda

Za koalíciu Pirátov a STAN prišiel šéf Starostov Vít Rakúšan, aj keď kandidátom na premiéra je predseda Pirátov Ivan Bartoš. Umelú inteligenciu so ženskou tvárou vytvorili vedci spolupracujúci s Univerzitou Karlovou, na formuláciu otázok dostala k dispozícii oficiálne životopisy zúčastnených politikov a časti programov ich strán, ktoré sa týkajú budúcnosti. Otázky sa týkali internetu, technológií, mobilných telefónov i umelej inteligencie ako takej. Odpovede niektorí politici využili k prezentácii priorít svojich strán a hnutí.

Napríklad premiér a šéf ANO Andrej Babiš odpovedal na otázku, ako bude vyzerať svet budúcnosti a čo si predstavuje, že v ňom bude robiť, šéf ODS a koalície Spolu tvorenej občianskymi demokratmi, ľudovcami a TOP 09 Petr Fiala čelil otázke, či by mala byť umelá inteligencia regulovaná vládou. "Vo štvrtok ma čakajú ďalšie dve debaty, 'Matylda' v nich snáď už nebude," napísal Fiala po debate na twitteri.

Děkuji všem za podporu! Ve čtvrtek mě čekají další dvě debaty, “Matylda” v nich snad už nebude;-) — Petr Fiala (@P_Fiala) October 6, 2021

Predsedu komunistov Vojtěcha Filipa sa Matylda spýtala, či majú mať deti v škole prístup k hrám a aplikáciám na mobilných telefónoch, šéfa ČSSD Jana Hamáčka, čo by na sebe zmenil, ak by sa v budúcnosti znovu narodil ako robot alebo android. Šéfka TSS Zuzana Majerová Zahradníková odpovedala na otázku, či by sa mala zákonom stanoviť veková hranica pre zhotovovanie selfie fotografií, aktivitu na sociálnych sieťach a hranie počítačových hier, predseda SPD Tomio Okmura si mal vybrať superschopnosť. Rakúšana sa Matylda pýtala na to, či by sa mali dane vypočítavať automaticky bez ľudskej účasti, šéf Prísahy Róbert Šlachta sa vyjadril k tomu, čo je na dnešnom internete najhoršie.

Účasť TSS v dnešnej debate kritizovali Zelení. "Žiadame Českú televíziu, aby prehodnotila, koho do superdebaty pozve a konala ako skutočne nezávislé verejnoprávne médium," uviedla líderka Zelených Magdalena Davis. Majerová Zahradníková v dnešnej debate vystúpila, pretože volebný potenciál TSS bol spoločne s ďalšou stranou siedmy najvyšší, ČT preto pozvala osem lídrov. Zelení uviedli, že po zohľadnení štatistickej odchýlky sa pred troma týždňami umiestnili siedmi zhodne s KSČM, zo série krajských debát však boli vylúčení.

V koalícii STAN a Pirátov sú dva rovnoprávne subjekty a šéfovia oboch strán sa v mediálnych výstupoch striedajú, uviedol Rakúšan k tomu, že do dnešnej debaty neprišiel Bartoš. "Myslím si, že toto je práve obrovitánska devíza celej našej koaličnej spolupráce," dodal. Bartoš na twitteri odmietol, že by mal z účasti v debate strach.

Držím s celou rodinou dnes palce @Vit_Rakusan! A pokud se ptáte, proč tam nejsem dnes já? Jsme koaliční partneři, proto se střídáme. To je fér. A žádný strach, budeme zítra odpoledne s Vítkem na Blesku a večer budu na Nově. :-) Těším se! — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) October 6, 2021