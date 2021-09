Hrozivé podozrenie: Silný výbuch vo Švédsku mohla byť pomsta gangov proti vyšetrovateľovi!

GÖTEBORG - Silný výbuch zasiahol štvrť Annedal vo švédskom Göteborgu v utorok tesne pred piatou hodinou ráno. Detonácia v bytovom dome zničila tri schodiská a niekoľko bytov. Krátko na to vypukol požiar.

Na mieste bolo o 7.15 hodine asi 50 zásahových vozidiel. Sanitky previezli do nemocnice päť vážne zranených (vrátane troch žien vo veku 60, 70 a 80 rokov) a autobus tiež viezol okolo 20 ľahko zranených osôb na kliniku. Zasahovali aj helikoptéry.

Polícia a záchranná služba mali v utorok ráno krátku tlačovú konferenciu. Tomáš Fuxborg, policajný hovorca: „Veríme, že niečo explodovalo a že to nemá žiadne prirodzené príčiny.“

Na mieste bola špeciálna pyrotechnická jednotka, ktorá skúmala miesto výbuchu. Predovšetkým sa chceli uistiť, že nedôjde k ďalším výbuchom. "Niektoré oblasti však ešte nie sú prístupné. V dome je jedovatý dym."

Zdroj: SITA/Bjorn Larsson Rosvall/TT via AP

V dome býva policajný vyšetrovateľ

V priebehu dňa sa ukázalo, že v zničenom dome žije policajt, ​​ktorý vyšetroval prostredie gangu a postavil sa ako svedok proti členom gangu. Švédsko už roky trpí stále komplikovanejšími a agresívnejšími vojnami gangov s mnohými streľbami, zraneniami a úmrtiami. V Göteborgu navyše pred niekoľkými mesiacmi zastrelili policajta.

Polícia však nechcela komentovať, čo mohlo explodovať. Existuje však podozrenie, že by mohlo ísť o útok výbušninami. „V tejto chvíli neviete, kto tu žije. Ale všetko hovorí o istej bezohľadnosti, “ povedal Fuxborg.

Minister vnútra: Zločin nie je vylúčený

"Možno to bol pokus zasiahnuť niekoho, kto žije v dome. Je zrejmé, že nemožno vylúčiť zločin," uviedol minister vnútra Mikael Damberg (49) na tlačovej konferencii.

Nechcel však potvrdiť, že pri výbuchu zohrala úlohu gangová kriminalita. "Polícia sa k tomuto nemôže vyjadriť, kým nebudú ukončené technické vyšetrovania."

Švédsky premiér Stefan Lofven (vľavo) a minister vnútra Mikael Damberg usporiadali po incidente spoločnú tlačovú konferenciu.

Obyvatelia skákali z balkónov

Susedné budovy boli evakuované. Očití svedkovia uvádzajú, že niektorí obyvatelia domu skočili z balkóna.

Lars-Gunnar Wolmsjö (64) pre Expressen povedal: "Mnohí stáli na svojich balkónoch, niektorí zliezli, niektorí skočili. Ostatní čakali, kým tam nebudú hasiči s rebríkmi.“ Sám prijal malé dievča, ktoré mu miestny obyvateľ odovzdal z balkóna. Wolmsjö žije v dome v susedstve, výbuch ho zobudil o 5.00 h a vybral sa von pozrieť, čo sa stalo.

Per Bäcklund zažil ťažké minúty. O 5.15 h ráno dostal od svojej dcéry textovú správu: „Ľúbim ťa.“ Keď sa jej spýtal, prečo bola tak skoro hore, napísala: "Horí a neviem, či sa dostanem z domu. Mala by som si len ľahnúť na podlahu a čakať.“ Dcéru zachránili hasiči a previezli ju do nemocnice.

Lotta Molanderová, vedúca prevádzky v utorok uviedla: „V súčasnosti prebieha obrovská operácia v rizikovom prostredí s veľkým množstvom dymu. Na niekoľkých schodiskách horí, hasiči, polícia a záchranné služby spolupracujú.“