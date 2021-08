Vráťte nám brady: Profesor odštartoval na univerzite bizarnú petíciu

Americký profesor na dôchodku zahájil petíciu proti zákazu nosenia brady na univerzite, ktorú prevádzkuje mormónska cirkev. Vysoká škola v štáte Utah vyžaduje, aby sa študenti dostavili na prednášky s do hladka oholení alebo nanajvýš s malými fúzami. Warner Wordsworth tomu chce zabrániť svojou petíciou "Bring back the beard" ("Vráťte naspäť bradu").

Nariadenie Univerzity Brighama Younga v meste Provo sa datuje do 60. rokov minulého storočia, keď boli dlhé brady na tvári spojené s hnutím hippie, ktoré bolo v rozpore s učením mormónskej cirkvi. Výnimkou sú iba náboženské dôvody, napríklad pre moslimských študentov. Vo výnimočných prípadoch je možné nosiť fúzy aj zo zdravotných dôvodov - napríklad ak dotknutá osoba trpí vrastenými chlpmi.

