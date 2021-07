Holandská polícia zadržala dvoch mužov v súvislosti so streľbou na de Vriesa

Podľa denníka Telegraaf sú zadržaní muži Delano G. a Kamil E. známi v policajných kruhoch, obaja sa už v minulosti dostali do konfliktu so zákonom. Denník spresnil, že strelcom bol 21-ročný Delano G. z Rotterdamu. Druhý muž, Kamil E. z mestečka Maurik v provincii Gelderland, bol vodičom únikového vozidla. Spolupáchateľa údajne zadržali už minulý týždeň za vyhrážanie. Poľská televízna stanica TVN42 informovala, že po Kamilovi E. je v Poľsku vyhlásené pátranie v súvislosti so sériou krádeží a lúpeží.

Podľa holandských médií 64-ročného de Vriesa postrelili na ulici v centre Amsterdamu v utorok okolo 19.30 h SELČ, keď odchádzal z televízneho štúdia nachádzajúceho sa pri rušnom námestí Leidseplein. Podľa britského denníka The Guardian ho postrelili päťkrát, z toho raz do hlavy.