Šokujúci a tragický incident v Anglicku: Po streľbe šesť mŕtvych, prvé FOTO vraha (†23)!

Podľa stanice BBC polícia uviedla, že pri "vážnom incidente so strelnými zbraňami" zahynuli na mieste činu dve ženy a traja muži vrátane údajného strelca. Ďalšia žena zomrela neskôr v nemocnici. Všetci zomreli na následky strelných zranení.

Jake Davison Zdroj: FB/Jake Davison

Páchateľom otrasného činu má byť podľa britskch médií Jake Davison, žeriavnik a vášnivý kulturista, ktorý mal pracovať v lodenici s vysokým stupňom stráženia. Motívy jeho činu sú zatiaľ nejasné. Niekoľko ľudí komentujúcich jeho profil na sociálnych sieťach, ktorí tvrdia, že ho poznali, hovorili o obavách o jeho duševné zdravie a o nedávnom rodinnom boji s rakovinou.

Ministerka vnútra Priti Patelová na Twitteri napísala, že "incident v Plymouthe je šokujúci a moje myšlienky sú s tými, ktorých postihol". "Žiadam všetkých, aby zostali pokojní, dodržiavali policajné pokyny a umožnili našim pohotovostným službám pokračovať v práci," dodala.

