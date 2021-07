Celosvetovo nenávidená loď môže odísť: Súd povolil prepustenie Ever Given

Loď Ever Given, ktorá zablokovala Suezský prieplav

KÁHIRA - Egyptský súd vydal v utorok nariadenie umožňujúce prepustenie obrovskej kontajnerovej lode Ever Given, zadržiavanej celé mesiace za to, že tento rok už skôr zablokovala Suezský prieplav a narušila tak celosvetový obchod. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.